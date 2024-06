Megrohanták a mozikat a magyar nézők: mindenki erre a filmre kíváncsi most

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Kezdetét vette a nyári szünet, ez pedig a mozilátogatási adatokon is meglátszik. Március óta nem váltottak ennyi jegyet, mint az utóbbi két hétben. A nyáron sem maradunk filmek nélkül, a Pénzcentrum összegyűjtötte, melyek most a legnépszerűbb filmek és milyen premiereket érdemes beírni már most a naptárba. A forró napokon jó program lehet beülni a légkondicionált moziterembe egy jó filmre.

Az esősebb, borúsabb napok ellenére ezen a nyáron is vissza fognak térni a kánikulai délutánok, forró esték, amikor az ember hűvös helyekre vágyik. A strandok, illetve a légkondicionált plázák, múzeumok, galériák, könyvtárak mellett a mozik is kiváló hűs oázisai a túlhevült városok lakói számára, ahol a kikapcsolódást, szórakozást össze lehet kötni a hűsöléssel. Érdemes figyelni a szabadtéri, eseményjellegű és mozgómozis vetítéseket is, melyek kellemes programot nyújthatnak a nyári éjszakákon, szabadtéren. Mutatjuk az idei nyár legjobban várt filmjeit. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Először is nézzük az utolsó mozis műsorhét toplistáját. A Filmforgalmazók Egyesületének friss adatai szerint ezen a héten is az Agymanók 2-re voltak a legtöbben kíváncsiak, mely már az előző műdorhéten is vezette a toplistát. Az összes jegy 57,4 százalékát erre a filmre adták el. Második helyen a Bad Boys – Mindent vagy többet, harmadikon a Motorosok áll: Összesen több mint 213 ezer jegyet adtak el a magyar mozik június 20-a és 26-a között, ez 11,6%-kal kevesebb, mint a megelőző műsorhéten. A bevételek 10%-kal estek vissza. Az utóbbi két hét azonban még így is lényegesen jobb eredményeket hozott a pénztáraknál, mint az április óta eltelt hetek. Ebben bizonyára szerepet játszik az is, hogy június 21-én lezárult a 2023/24-es tanév. Bár Oscar-gálát követően rengeteg díjnyertes film került a magyar mozik műsorára, azóta mintha ellaposodott volna a kínálat. A moziműsort böngészők úgy érezhetik, alig van érdekes új premier, egyes filmek pedig már akár hónapok óta is műsoron lehetnek. Viszont aki szeretne moziba menni, nyáron is találhat kedvére való filmeket, szinte minden héten lesz egy-egy jónak ígérkező mozibemutató. Egyrészt ebben a hónapban került a mozikba a Bad Boys új része, a legtöbb helyen még mindig el lehet csípni, ha valakinek nosztalgiázni lenne kedve. A megelőző heti műsorhét toplistájának első helyezettje volt a régóta várt Agymanók 2., a legújabb Pixar-folytatásfilm, feltehetően nem veszik le egyhamar a műsorról. Főként, hogy még csak most kezdődött a nyári szünet. Ezen a héten volt a premierje az Austin Butler és Tom Hardy főszereplésével készült Motorosok című filmnek, melyet pozitívan fogadtak a kritikusok. Ezen a héten került a mozikba a Hang nélkül előzményfilmje, illetve ugyancsak 27-től látható Kevin Costner legújabb westernje, a Horizont: Egy amerikai eposz. Jövő héten pedig jön Russel Crowe főszereplésével az Ördögűzés. A szüket sem hagyják cserben júliusban a mozik, ugyanis érkezik a Gru 4. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Július 11-én érkezik a változatosság kedvéért egy igazi romantikus vígjáték Woody Harrelson, Scarlett Johansson és Channing Tatum főszereplésével, a Vigyél a holdra. Aznap mutatják be a nyár egyik leginkább várt horrorját, az Amikor a gonosz leselkedik-et. Július 18-án kerül bemutatásra a Kivérző szerelem Kristen Stewart és Anna Baryshnikov főszereplésével, illetve bemutatják a Twisters - Végzetes vihar című filmet, a viharvadászokról szóló akcióthrillert. Július 25-én pedig végre láthatja a közönség a Deadpool & Rozsomák című új Marvel-filmet, amelytől sokan várják, hogy új életet lehelhet a jelenleg tetszhalott MCU-ba. Ugyancsak 25-én mutatják be itthon a Treasure című vígjátékot Stephen Fry-jal és Lena Dunhammel a főszerepben. Augusztus 8-án érkezik a Borderlands, a kellően elborult sci-fi vígjáték, és augusztus 15-én lesz a premierje a legújabb Alien filmnek, az Alien: Romolusnak. Augusztus 22-én pedig még egy képregényadaptáció érkezik, A holló Bill Skarsgård főszereplésével.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK