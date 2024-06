Börtönbe vonul az RTL sztárja: ezért ítélték el, korábban többször lopott is

Börtönbe vonul Manuel egy korábbi drogügye miatt. A rapper külön pólót is csináltatott az alkalomra, amit egy divatüzletben fognak árulni. A bevétel rá eső részét az állatvédő alapítványnak ajánlja fel, akiktől korábban lopott.

„Holnaptól eltűnök pár hétre, mert meg kell kezdenem a rám kiszabott közel 1 hónapos szabadságvesztést fogházban egy régi ügy miatt” – írta Manuel az Instagramján. Az ügyről annyit árult el, hogy 2017-ben letartóztatták őt és néhány barátját egy maréknyi fűvel, azt mondta, ha kijön, talán ad egy részletesebb interjút valahol.

Poénból barátainak csináltatott pár „Free MNL” feliratos, saját arcképével ellátott pólót, de mivel szerinte jól sikerültek, nagyobb darabszámban is kiadja őket a True To Sole divatüzlettel együttműködve. A bevétel rá eső részét a Noé Állatotthon Alapítványnak ajánlja fel, akiktől több mintt 6 éve barátaival ellopott egy adománygyűjtő perselyt - korábban beszámoltunk róla, a 20 ezer forintos kárt azóta többszörösen megtérítette. Korábban sokkoló őszinteséggel beszélt róla, hogy egykor ruhaüzletekből, különféle boltokból is lopott, de autóalkatrészeket is eltulajdonított.

Manuel egyébként ott van a hazai előadók toplistáján, a Spotify-on több mint 20 millió lejátszásnál tart, a Magyar Klipszemlén a legjobb sztiló kategóriában kapott elismerést, az X-Faktorban fedezrték fel, azóta a műsor mentora lett.