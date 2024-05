Múzeumok majálisa: ezekkel a programokkal várják az érdeklődőket a hétvégén

Megkezdődött a 27. Múzeumok majálisa: az ország különböző részeiből csaknem 80 intézmény készült programokkal, valamint koncertekkel, tárlatvezetésekkel és kézműves vásárral is várják az érdeklődőket a Magyar Nemzeti Múzeumban (MNM) és a Múzeumkertben szombaton és vasárnap. Az ország legnagyobb múzeumi seregszemléje ezúttal a hagyományok, szokások, örökség jegyében szerveződött meg a Múzeum kertben. A szakmai programok az ICOM, a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa idei jelmondata - Múzeumok az oktatásért és kutatásért! - szellemében valósultak meg - hangzott el a megnyitón.

A 27. Múzeumok majálisa az 1100 éve Európában, 20 éve az unióban című programsorozat egyik nyitóprogramja is, amelyben mind a magyar, mind az európai identitás megjelenik. Hammerstein Judit, a Magyar Nemzeti Múzeum (MNM) főigazgató-helyettese köszöntőjében elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum által szervezett 27. Múzeumok majálisa programsorozat immár három évtizedes múltra tekint vissza.

A seregszemle kiváló lehetőség a kiállító múzeumoknak, hogy megmutassák, nemcsak a gyűjtemények megőrzésével illetve az ehhez kapcsolódó kutatásokkal foglalkoznak, hanem nyitottak arra is, hogy nagy közönséget fogadjanak, és különféle innovációval igazodjanak a folyamatosan változó látogatói igényekhez - hangsúlyozta a főigazgató-helyettes. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a fesztiválon tematikus tárlatvezetések is lesznek a múzeumban: például a Magyar menyasszony kiállításon, valamint az érdeklődők megismerhetik a biciklizés elmúlt 150 éves kultúrtörténetét is.

Kitért arra is, hogy a fesztivál ideje alatt múzeumi sétán vehetnek részt a látogatók, amelyen a múzeum épületének és a múzeumkertnek a történetével ismerkedhetnek meg. Hozzátette: a programok között lesznek múzeum szakmai események is, amelyek elsődlegesen a múzeum munkatársainak szólnak.

A rendezvényen átadták a Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület elismeréseit is: idén 7 pályázóból 6 intézmény felelt meg a pályázók közül azoknak a kritériumoknak, amelyek alapján viselhetik Az év múzeuma 2024 jelöltje kitüntető címet - hangzott el az eseményen.

Az év múzeuma 2024 elismerést a kis múzeumok kategóriájában a Soproni Múzeum nyerte, a nagy múzeumok kategóriájában pedig a miskolci Herman Ottó Múzeum vehette át az elismerést.

Az év múzeuma 2024 jelöltje címet viselheti, és az Országos Közgyűjtemények Szövetsége különdíját kapta a kiskunfélegyházi Kiskun Múzeum, valamint Az év múzeuma 2024 jelöltje címet viselheti, és a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének különdíjában részesült solymári Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény. Kiosztották Az év múzeuma 2024 jelöltje okleveleket is, amelyet a kiskőrösi Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum valamint a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum vehetett át.

A kétnapos ingyenes majálison a szakmai bemutatók mellett színes színpadi műsorral, koncertekkel, gyermekprogramokkal, családi programokkal, tárlatvezetésekkel és kézműves vásárral is várják az érdeklődőket.