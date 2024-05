Nincs béke Tahi Tóth László öröksége körül: egymással háborúznak az örökösök

Több mint százmilliót ér a kérdéses lakás, amit a színművész öccse szerint az özvegy halála előtt nekik ígért.

Már hat éve, hogy nincs köztünk Tahi Tóth László színművész, akit napra pontosan öt évvel később követett felesége, Kárászy Szilvia zongoraművész is. A Blikk most arról ír, hogy az örökösök most egy budai lakáson marakodnak, még mindig nem sikerült megegyezni.

A lakást az örökösök elmondása szerint a színsz vitte a házasságba, és nem véletlen, hogy senki sem mond le róla könnyen: a szakértő szerint százmilliós tételről lehet szó.

Azon a környéken a hasonló méretű lakások értéke száz-százhúsz millió forint között van. Ehhez jó pár tízmilliót ad hozzá az elhelyezkedése

- mondta a lapnak Balogh László, ingatlanpiaci szakértő.

Most kiderült, hogy a hagyatéki tárgyalásra még nem került pont, mind a színművész, mind pedig Kárászy Szilvia örökösei szeretnék megszerezni a lakást. Tahi Tóth László öccse szerint Kárászy Szilvia valaha megígérte, hogy a Tahi Tóth családé lesz a lakás, ám ez a végrendeletében már nincs benne.

Amíg Szilvia élt, szóban többször is elmondta a családunk több tagjának, hogy mivel a budai lakást eredetileg László vitte a házasságba, ezért szeretné a mi családunkra hagyni. Ám amikor a végrendeletet írta, már súlyos beteg volt, a fájdalmaira erős fájdalomcsillapítókat szedett, és valószínűleg ennek köszönhetően fordulhatott elő, hogy a 2023 márciusában előkerült, kézzel írott végrendeletben a budai lakás helyrajzi száma helyett az egy címen lévő garázsét írta. Így – teljesen érthetetlen módon – a végrendeletből kimaradt a hagyaték legértékesebb ingatlana. Az a lakás, ami az egyetlen örökségünk lett volna

- mondta Tahi Tóth Gábor.

címlapkép: Zih Zsolt, MTI/MTVA