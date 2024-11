Máris kinyit a Városligeti Műjégpálya: mutatjuk, milyen árakra lehet számítani 2024-ben és 2025-ben

November 15-én hivatalosan is elkezdődik a 2024/2025-ös korcsolyaszezon. Pénteken ugyanis megnyitja kapuit a Városligeti Műjégpálya. A nyitónapon délután 17 órától 21 óráig tart majd nyitva a szabadidős intézmény, szombattól viszont már rendes nyitvatartással várják a korizókat. Megnéztük, mennyibe kerülnek a belépők idén és hogy mekkora a drágulás a tavalyi árakhoz képest.

November 15-én nyit a Városligeti Műjégpálya, így hivatalosan is indul a 2024/2025-ös évi korcsolyaszezon. 6 éves kor alatti gyermekek részére a belépés továbbra is díjtalan. 12 év alatti gyermekek szülői, vagy felnőtt kísérettel léphetnek be a Műjégpálya területére és a 12 -14 év közötti gyermekek írásos szülői engedéllyel látogathatják a Műjégpályát. Felhívták a figyelmet a műjégpálya honlapján, hogy a 2023/24-es szezonban vásárolt felnőtt és a diákbérletek 2024. február 25-ig voltak érvényesek, tehát ezek már nem jogosítanak belépésre.

Nyitvatartás szempontjából megkülönböztetnek normál és kiemelt időszakot. A jegyárak is eltérhetnek attól függően, hogy normál vagy kiemelt időszakban használnánk-e a pályát.

A Városligeti Műjégpálya nyitvatartása 2024-ben:

Kiemelt időszak lesz továbbá a téli szünet is.

A Városligeti Műjégpálya jegyárai normál időszakban:

Felnőtt: 3000 forint

Diák/nyugdíjas: 2000 forint

A Városligeti Műjégpálya jegyárai kiemelt időszakban:

Felnőtt: 4000 forint

Diák/nyugdíjas: 3000 forint

Pénztárzárás: 45 perccel a Műjégpálya zárása előtt. Korcsolyabérléshez jó, ha tartunk magunknál készpénzt, mert a letétet nem lehet kártyával fizetni! További információk a műjégpálya házirendjében.

Tavaly még nem különböztettek meg kiemelt és normál időszakot, az árak egységesek voltak. A felnőtt jegy ugyancsak 3000, a diák/nyugdíjas jegy pedig 2000 forint volt. Tehát lényegében korcsolyázhatunk idén is tavalyi áron, csak oda kell figyelni, mikor megyünk. Ha kiemelt időszakban mennénk, 33-50%-os drágulást tapasztalhatunk.