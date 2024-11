Nagy változás jön az RTL+ árainál: örülhetnek, akik a Bajnokok Ligáját akarják nézni

2025 második felében elindul az RTL+ előfizetéses alapú streamingszolgáltatás új, reklámokkal is tartalmazó előfizetéses verziója. Emellett a csatornán megváltozik a főműsoridő is.

2025 második felében elindul az RTL+ előfizetéses alapú streamingszolgáltatás új, reklámokkal is tartalmazó előfizetéses verziója. Az előfizetők ezen a felületen is az RTL+ Premium tartalmi kínálatát érik majd el, de reklámmegszakításokkal, cserébe ez a változat kedvezőbb áron lesz elérhető, mint a reklámmentes változat - jelentette be Dudás Gergely, az RTL Magyarország bevételekért felelős vezérigazgató-helyettese egy konferencián a Media1 szerint. A lépés azért is lehet sokaknak fontos mert a Bajnokok Ligája meccsei is itt érhetőek el.

Az RTL célja, hogy a lineáris tévé mellett felépítse a hirdetéssel támogatott streaming portfólióját is, ahol a reklámok száma limitált, és a hirdetések pontosan célozhatók, mindez a televízióra, nagyképernyőre jellemző, egyedülálló érzelmi hatást kiváltó, fókuszált környezetben, ahol a néző tudatosan választ tartalmat

- mondta.

A lap azt írja, 2025. január 1-jétől, 27 év után megváltozik az RTL Magyarország célcsoportja, a korábbi 18-49 éves korcsoport helyett, a 18-59-es korosztályra vonatkozó adatokat fogják használni a nézettségi adatok publikálásakor és a belső elemzések készítésénél. Így a főműsoridő is változik, mivel a csatorna szerint a 18-59-es célcsoport másként fogyaszt televíziós tartalmakat, így január elsejétől az RTL-en a főműsoridő 18 órakor kezdődik majd és továbbra is 23 óráig tart.