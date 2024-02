Ebben a budapesti napfénystúdióban forgatott az Oscar-díjas színész (x)

Budapest egyik legizgalmasabb ipari épületében alakított ki egyedi stílusú, tematikus enteriőr dizájnt kínáló fotóstúdiót két fiatal alkotó, Fodor Nóra és párja Fodor Szabolcs. A 2019-es indulás óta egyre többen fedezik fel az inspiráló környezetben - az Újpesti Gyapjúszövőgyár épületében - rejlő lehetőségeket, legyen szó hazai és nemzetközi filmes produkciókról, énmárka-építést szolgáló céges fotózásról vagy a hagyományos, családi és üzleti képek elkészítéséről. Az alapító páros nemrég az iparágban merőben újnak számító projektbe kezdett, erről is beszélgettünk velük.

A Nordix létrejöttéhez az a felismerés vezetett, hogy ráéreztetek, a hazai fotóstúdiók piacán hiánycikk az aktuális lakberendezési trendeket lekövető, mégis tematizálható enteriőr stílus. Mi volt az alapkoncepció a Nordix első három termének berendezésekor?

Fodor Nóra: Az alapkoncepciónk az volt, hogy létrehozzunk egy olyan berendezett napfénystúdiót, ahol összehangoljuk a fotózási szempontokat a lakberendezésben aktuális trendekkel. A Nordixnál úgy gondoljuk, hogy minden fotózás középpontjában az ember és a fotózás közben megélt érzelmek állnak, ugyanakkor a környezet, amelyben a fotózás zajlik, jelentősen meghatározza a képek alaphangulatát. Ezért a design, amiben hiszünk, (és meghatározza a Nordix hangulatát), letisztult, kiegyensúlyozott és inspirációt, támogatást nyújt a fotósnak, valamint kényelmes, otthonos érzést az ügyfelének.

Fodor Nóra, a Nordix alapítója

Miért pont a volt Újpesti Gyapjúszövőgyár területét választottátok helyszínként? A patinás épületegyüttesen Budapest XX. századi múltja tökéletesen végig követhető: 1923-ban posztógyárként kezdte meg a működését, többször is tulajdonost váltott, és egészen a II. világháborúig Budavidéki Posztógyár Rt. néven készgyapjút és gyapjútípusú szövetet termelt. Aztán államosították, mígnem 1953-ban egyesült az Újpesti Fésűsszövőgyárral ekkor kapta az Újpesti Gyapjúszövőgyár nevet. A nyolcvanas évek textilipari munkaerőhiánya miatt még kubai vendégmunkások is, főként hölgyek, dolgoztak az üzemben, ami a szocialista ipar más zászlóshajóihoz hasonlóan a rendszerváltáskor bezárt. A Nordix stúdióiban megjelenik-e valamilyen módon a gyapjúszövőgyár története?

Fodor Szabolcs: Elsősorban olyan helyszínt kerestünk, ahol kiválóak a fényviszonyok, és amiben látunk fantáziát. Amikor először beléptünk az akkor már sok-sok éve használaton kívüli épületrészbe, valahogyan egyből éreztük, hogy ez lesz az. Nagyon sok új épületet is körbejártunk, de a mostani helyszínnek van egy olyan robosztus, meghatározó hangulata, amit egyszerűen nem találtunk meg máshol. Erről nagyon sokszor visszajeleznek az ügyfeleink is, a Nordix falai között egészen különleges “vibe” tapasztalható meg. Ez azért is lehet, mert bár végeztünk átalakításokat, alapvetően a megőrzésre törekszünk. Az induláskor például ki kellett cserélni az összes ablakot, de olyan egyedi tervezésű ablakokat készíttettünk, amelyek emlékeztetnek a gyapjúszövőgyár hangulatára. A stúdiónak helyet adó épület egyébként egykor a Gyapjúszövőgyár öltöző épülete volt, amelyben több száz ember is megfordult nap, mint nap, és jó érzés belegondolni, hogy ahol egykor a gyár dolgozói öltöztek, ott ma ugyanúgy készülődésre használják a tereket. Több táblát is megőriztünk, és egy öltözőszekrényt is, ezeket mindig érdeklődve nézegetik a vendégeink, és sokszor alakulnak ki beszélgetések a régi Gyapjúszövőgyárról ezek apropóján. Szeretjük elmesélni a helyszín történetét.

Tudjuk, hogy a personal branding, azaz a személyes márkaépítés folyamatában milyen jelentősége van a megfelelő minőségű, optimális környezetben készült fotóknak. Mi a tapasztalatotok, mennyire tartják ezt fontosnak az ügyfeleitek és mi az a plusz, amit csak ti tudtok egy fotózáshoz hozzátenni?

Fodor Szabolcs: Köztudott, hogy ma egy vállalkozás számára elengedhetetlen, hogy jelen legyen az online felületeken, social médiában, ehhez pedig jó minőségű tartalom is kell. Nagyon sok személyes márka, például coach, lakberendező kisvállalkozás keresi fel a stúdiót tartalomgyártáshoz. Amit mi közvetlenül biztosítunk, az a nyugodt, letisztult és inspiráló környezet, és problémamegoldó gondolkodású személyzet, akik nem csak recepciósként, hanem sokkal inkább partnerként segítik az ilyen jellegű fotózásokat. Képzeljük el, milyen lehet ezeket a tartalmakat otthon vagy egy kávézóban elkészíteni… A stúdióban nincs környezeti zaj, nem kell a lámpákkal bajlódni és a gyerekek után sem kell rendet pakolni a nappaliban, hogy ne legyenek zavaró elemek a képeken, videókon. Mindezen túl két fontos szolgáltatással támogatjuk még a vállalkozókat. Az érdeklődők a honlapunkon böngészhetnek a fotósok között, és könnyen választhatnak olyat, aki otthonosan mozog a termeinkben. A Márkák a Nordixban blogsorozatunkban pedig folyamatosan lehetőséget biztosítunk a vállalkozásoknak arra, hogy szélesebb körben is bemutatkozzanak.

Fodor Szabolcs, a Nordix alapítója

Nem csak kisvállalkozások, de nagyobb produkciók is vendégeskedtek már nálatok. Kik voltak ők, hogyan kerültek hozzátok?

Fodor Szabolcs: Tavaly szeptemberben egy nemzetközi sorozat jelenetei forogtak a stúdióban, ami egy különleges élmény volt számunkra, hiszen a forgatás napján egy több, mint 100 fős stáb költözött be a telephelyre és a stúdióba, és volt szerencsénk egy Oscar-díjas színésszel is találkozni. A nevét titoktartási kötelezettség miatt ma még nem árulhatjuk el, de amint megtörténik a premier, biztosan beszámolunk majd róla.

Mint fotóstúdió, olyan hagyományos ügyfélkört is kiszolgáltok, mint az eseményfotózásra érkezőké, azaz a baba-mama, az esküvői, vagy a karácsonyi fotózások is a munkátok részét képezik.

Fodor Nóra: A brand fotózás mellett a családi- és személyes portré fotózások - amelybe a kismama vagy a női portrék is bele tartoznak - népszerűek a stúdióban. A karácsonyi időszakban - ami nálunk minden évben október végén kezdődik - külön dekorációval készülünk, ilyenkor a stúdió termeit a Nordixra jellemző, letisztult és természetes karácsonyi dekorációval látjuk el és ebben az időszakban a családoké lesz a főszerep. De a karácsonyi szezonon túl is előszeretettel választják családok, kismamák a stúdiót a jeles események megörökítéséhez. Ezekből a képekből külön válogatás sorozatokat is készítünk, amelyeket a weboldalunkon lehet elérni és az érdeklődő közvetlenül a fotósokkal is felveheti a kapcsolatot, ha megtetszik számára valamelyik kép és szeretne hasonlót magáról vagy a családjáról.

Több száz fotóssal dolgoztok együtt Budapest környékén. Milyen fő elvárásokat támasztanak ők veletek szemben és mi a szerepük az üzleti modelletekben?

Fodor Nóra: A fotósok fő elvárása, hogy könnyen, kényelmesen tudjanak dolgozni a stúdióban, hogy érkezéskor kellemes légkör fogadja őket, ezért kiemelten figyelünk arra, hogy a termeink fotózhatóság szempontjából a legideálisabbak legyenek és arra is, hogy a nálunk töltött időt élményként éljék meg. Természetesen igény van a termek megújulására is, egy új tér mindig inspirálóan hat a fotósokra, ezért évente megújítunk egy-egy termet a stúdióban. Emellett fontos számunkra az ügyfélélmény is, a stúdió életét egy három fős csapat szervezi, akik fogadják a fotósokat, ügyfeleket, készséggel segítenek a technika használatában, a foglalással kapcsolatos kérdésekben, és néha még kézmodellnek is beállnak, ha úgy kívánja a helyzet.

Pár hónapja úgy döntöttetek, hogy bővítitek stúdióitok számát. Milyen stílusban készül majd el a két új stúdió, milyen igényeket szeretnétek ezzel kiszolgálni?

Fodor Nóra: Igen, két új teremmel bővítjük a stúdiót. Stone fantázianevű, egy berendezett terem lesz, amit három hatalmas padlóig érő ablak tölt meg majd fénnyel. Ez a terem dél-nyugati tájolású, ami egyezik a legnépszerűbb, Rustic termünk tájolásával, ahova sokszor már nagyon nehéz szabad helyeket találni. A Stone erre az igényre nyújt majd megoldást, biztosak vagyunk benne, hogy a fotósok második nagy kedvence lesz. A másik, Sand nevű termünk egy olyan klasszikus, végtelenített hátteres, kreatív alkotótér lesz, amire időnként mindig felmerült az igény az elmúlt években. Olyan fénytechnika lesz itt elérhető, ami a kreatív alkotókat segíti majd abban, hogy az aktuális trendekkel lépést tartva tudjanak alkotni. Mindezen kívül készülünk ebben a teremben egy saját öltözővel és sminkrésszel is. A kreatív portréktól a lookbook, vagy katalógus fotózásokig mindent el tudunk képzelni itt, igazi kuriózum lesz a stúdióban.

A beruházás anyagi hátterének megteremtéséhez a közösségi finanszírozási formát választottátok, és az máris látszik, hogy nem döntöttetek rosszul, hiszen 1 hónap elteltével 60% százalékon áll a kampányotok. Hol találkoztatok a közösségi finanszírozással először és mire van szükség ahhoz, hogy sikeres legyen egy ilyen kampány?

Fodor Szabolcs: A Brancs közösségi portált már annak indulása óta követjük és támogattunk is néhány projektet a vásárlásainkkal. Vállalkozókként nagyon hiánypótlónak érezzük azt, amit a Brancs nyújt. Az indulás nehézségeire egy olyan válasz lehet a közösségi finanszírozás, amivel együtt le is tesztelhetjük az ötletet. Ez kivételes lehetőség minden induló vállalkozás számára! Mivel a két terem kialakítása valódi igényekre ad választ, ezért nem is volt kérdés, hogy egy részét a közösség erejével, a Brancs közösségi finanszírozási portál segítségével szeretnénk megvalósítani. Ennek keretén belül pedig olyan csomagajánlatokat dolgoztunk ki, amelyekre még soha nem volt példa eddig a stúdióban. Külön gondoltunk a fotósokra, a márkákra, és a magánszemélyekre is. Az is nagyon fontos, hogy bár ezeket az ajánlatokat csak a kampány ideje alatt vásárolhatják meg, akár egész évre szóló kedvezményekhez is juthatnak az érdeklődők. A kampány sikerességéhez elengedhetetlen, hogy ismerjük a célközönségünket, hiszen csak így tudunk számukra értékes ajánlatokat biztosítani. A közösségi finanszírozás még új keletű Magyarországon, ezért a kommunikáció erről szerintünk kiemelten fontos, hiszen szerepünk és felelősségünk van abban is, hogy ennek a kultúrája beépüljön a hazai vállalkozói köztudatba.

Most január végén járunk, meddig tart a kampány, és milyen ütemezéssel rendezitek be az új stúdiót, mikor indulhat el benne a munka?

Fodor Szabolcs: A kampányt február közepéig tart, a stúdió kivitelezés pedig már javában zajlik, de a termek befejezéséhez elengedhetetlen a sikeres kampány. A terveink szerint az új termeket március elején vehetik birtokba első körben azok, akik a Brancs kampány keretén belül vásároltak, azt követően pedig megnyitjuk a lehetőséget mindenki számára.

