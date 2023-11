Erről a legtöbb magyar szülő megfeledkezik manapság: a gyerekük látja kárát, a boldogsága a tét

A Cambridge-i és a Fudan Egyetem kutatói szerint azok a gyerekek, akik legalább heti 12 órát olvasnak önszántukból, jobban teljesítenek kognitív teszteken és jobb a mentális egészségük. Persze ezt sem szabad túlzásba vinni.

A gyermekek számára a megfelelő hobbi kiválasztása rendkívül fontos, mivel ez hozzájárul személyiségük fejlődéséhez, kitartásuk erősítéséhez és az unalom elűzéséhez, és ezáltal a szülők életét is megkönnyíti. Azonban nem mindegy, mivel töltik szabadidejüket, hiszen vannak tevékenységek, amelyek hasznosabbak és tartalmasabbak.

A Cambridge-i Egyetem és a Fudan Egyetem kutatása során 10 ezer amerikai kiskamaszt interjúvoltak meg és végeztek rajtuk kognitív teszteket, értékelték mentális állapotukat és viselkedésüket, illetve agyukat is szkennelték, majd elemezték. A vizsgált minta két nagy csoportból állt: azokból, akik két- és kilencéves koruk között kezdtek el olvasni kedvtelésből, és azokból, akik csak később kezdtek el olvasni muszájból vagy egyáltalán nem foglalkoztak ezzel a tevékenységgel.

A kutatók összehasonlították a vizsgálati eredményeket az olvasók két csoportja között. Az adatok alapján arra jutottak, hogy azok a gyerekek, akik hetente 12 órát olvasnak szórakozásból, jobban teljesítenek a kognitív teszteken és mentális egészségük is jobb. Azok a gyerekek, akik már fiatal korukban elkezdtek olvasni kedvtelésből, jobb tanulási képességekkel, memóriával és beszédtechnikával rendelkeztek, valamint tanulmányi eredményeik is jobbak voltak, mint azoknak a társaiknak, akik nem kezdtek el olvasni önmaguktól.

Az olvasásnak nem csak a tanulásra vonatkozóan van pozitív hatása, de a kutatás szerint azoknak a gyermekeknek, akik hobbiból olvastak, jobb volt a mentális állapotuk, kisebb valószínűséggel mutatták depresszió vagy stressz jeleit, és kevesebb viselkedési problémájuk volt, kevesebb időt töltöttek képernyő előtt és jobban aludtak éjszaka.

A kutatók agyi szkenneléseket is végeztek a gyerekeken. Az eredmények szerint azoknak a gyermekeknek, akik rendszeresen olvastak, nagyobb volt az agyuk területe és térfogata, mint azoknak, akik ritkán olvastak.

Azonban fontos megjegyezni, hogy még az olvasást sem szabad túlzásba vinni. A kutatók szerint azoknak a gyermekeknek, akik hetente több mint 12 órát olvastak, csökkent a kognitív képességük, ami valószínűleg a túl sok ülés miatt történt.

