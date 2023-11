Most érkezett! Kórházba került, műteni kellett Széphalmi Juliskát, nagy fájdalmai vannak

Öt előadást táncolt végig sérült térddel Széphalmi Juliska, aki a korábbi térdproblémája után tisztában volt vele, hogy komolyabb sérülése lehet, ezért orvoshoz fordult, ahol kiderült, hogy ismét műtét vár rá- írja a Blikk.

Széphalmi Juliska szomorúan posztolta a közösségi oldalára, hogy hamarosan újabb műtét vár rá. Ezúttal egy úgynevezett stabilizáló szalagot is ültetnek a térdébe, hogy a későbbi gondok esélyét minimalizálják.

Sajnos, az MRI-vizsgálat során kiderült, hogy porcleválásom van, így operációra lesz szükség. Remélem, a beültetett stabilizáló szalaggal már nem lesz több hasonló sérülésem

– nyilatkozta a lapnak a táncos, akinek a munkáján felül a szenvedélyévé váló hobbiját is szüneteltetnie kell egy darabig a helyzet miatt.

"Az előző keresztszalagműtétem után egy évig tartott a felépülésem. Akkor kezdtem el komolyabban futni is, azóta pedig már maratont is futottam. Az orvosom szerint négy hónap rehabilitáció vár rám a műtét után, így nem tudok majd részt venni az április 7-i párizsi maratonon, ami hatalmas álom lett volna. Táncosként ráadásul az átlagosnál sokkal keményebb rehabilitációra van szükségem. Próbálom úgy felfogni ezt az egészet, hogy az élet most arra figyelmeztet, egy kicsit magammal foglalkozzam, de ha az ember gyakorlatilag a lábából él, azért az egy kemény időszak lesz" – tette hozzá Széphalmi Juliska.

Ahogy arról már korábban a Pénzcentrum is írt, egyre gyakoribb, hogy az emberek az egészségügyi problémáikkal magánorvoshoz fordulnak. Ennek több oka lehet, az egyik legmeghatározóbb, hogy az állami intézményekben a várakozási idő sokszor hónapokba telik. Erre vonatkozóan már statisztikai adatok is rendelkezésünkre állnak, legszembetűnőbb a 2021-es változás, amikor jóval az átlag fölött, 18%-kal ugrott a magánegészségügy mérete. Az ortopédiai és mozgásszervi beavatkozások közül is több magánszférában történik.

Azt gondolom, hogy az állami, egyházi, alapítványi (tehát a tb által biztosít egészségügyi rendszer - a szerk.) rendszer részéről részint társként kell a magánintézményekre tekinteni, másrészt vetélytársként is

- mondta a Cashtagnek Dr. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke és azt is hozzátette, hogy az állami rendszerben működő intézményekben nem a szaktudás hiányzik, inkább az erőforrások nem elegendőek. A Pénzcentrum vlogsorozatának, a CashTagnek úgy nyilatkozott, hogy

lényegében numerikusan ugyanazokon az értékeken vagyunk, mint a gazdasági válság és a covid előtti időszakban, ezek emelik meg az adósságállományt

- fejtette ki Dr. Velkey György és kiemelte, hogy ezért kihívás ma az állami rendszerben gyógyszerekhez, eszközökhöz jutni, és azt az ellátást biztosítani.