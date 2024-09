Elképesztő sorozatokkal dobbant a SkyShowtime: ezeket tényleg kár lenne kihagyni

A SkyShowtime új és exkluzív alkotások érkezését jelentette be, amelyek idén és jövőre jelennek meg a streamingplatform kínálatában.

Az Oscar-jelölt forgatókönyvíró, Taylor Sheridan által jegyzett sorozatok egyre bővülő gyűjteményét illetően a SkyShowtime megerősítette, hogy a Yellowstone-eposz következő fejezete a The Madison című sorozat lesz a Yellowstone-univerzumban, főszerepben a háromszoros Oscar-jelölt, Golden Globe-díjas és Emmy-jelölt Michelle Pfeifferrel. A nagy sikerű előzménytörténet, az 1923, amelynek második évadában Harrison Ford és Helen Mirren játsszák a főszerepet, szintén elérhető lesz az előfizetők számára. A sorozatban a Dutton család olyan új kihívásokkal néz szembe a 20. század elején, mint a növekvő nyugati terjeszkedés, a szesztilalom és a nagy gazdasági világválság. Emellett a nézők nemsokára láthatják a Yellowstone 150 című új dokumentumfilmet is, amelyben Kevin Costner bejárja a Yellowstone Nemzeti Parkot, és bemutatja azokat az eseményeket, amelyek a park természetvédelmi területté való nyilvánításához vezettek.

Egy másik nagy kedvenc is felbukkan a kínálatban, a Yellowjackets 3. évad. A sorozat egy tehetséges középiskolai lányokból álló focicsapatról szól, akik túlélnek egy repülőgép-szerencsétlenséget a kanadai vadon mélyén. A Star Trek: Strange New Worlds szintén visszatér a 3. évaddal. A sorozat azokat az éveket mutatja be, amikor Christopher Pike kapitány kormányozta a U.S.S. Enterprise űrhajót.

A SkyShowtime platformjára érkező exkluzív sorozatok közé tartozik a The Agency (Az ügynökség), egy 10 részes politikai thriller, amelynek főszereplője a kétszeres Oscar-jelölt Michael Fassbender, vezető producere pedig George Clooney. A Le Bureau des Legendes (A legendák hivatala) című nagy sikerű francia drámán alapuló sorozat Martian, egy titkos CIA-ügynök történetét követi nyomon, aki azt a parancsot kapta, hogy adja fel a titkos életét, és térjen vissza londoni állomására. Ám amikor hátrahagyott szerelme újra feltűnik, érzelmeik újra fellángolnak. Karrierje, valódi identitása, küldetése és szíve vágyai között nagy csata dúl, a nemzetközi cselszövés és kémkedés halálos játszmájába hajszolva mindkettőjüket. A sorozatban olyan színészek szerepelnek, mint Richard Gere, Jeffrey Wright, Jodie Turner-Smith, John Magaro és Katherine Waterston.

A csatorna újdonságai között megtalálható a Lockerbie: A Search for Truth, című ötrészes minisorozat, amely az 1988-as Lockerbie-katasztrófa mélyére ás. A tragédiában 259 utas vesztette életét a személyzettel együtt, amikor a Pan Am 103-as járata 38 perccel a felszállás után felrobbant Lockerbie felett, és további 11 lakos akkor halt meg, amikor a repülőgép a csendes skót kisvárosra zuhant. A katasztrófát követően és lánya, Flora halála után dr. Jim Swire szakértőt (Colin Firth) jelölik ki, hogy legyen az egyesült királyságbeli áldozatok családjainak szóvivője, akik a tények feltárását és igazságszolgáltatást követelnek. Jim embert próbáló utazásra indul kontinenseken és megosztott politikai csatamezőkön át, amely nemcsak a lelki stabilitását, a családját és az életét veszélyezteti, de teljes mértékben aláássa az igazságszolgáltatásba vetett hitét is.

Továbbra is elkötelezettek a helyi programkínálat bővítése iránt, ezért folyamatosan finanszíroznak saját gyártású filmeket és sorozatokat, illetve törekednek a helyi alkotások beszerzésére. Egy spanyol sorozat, A Recipe for Murder a saját gyártású alkotások gyűjteményének legújabb tagja. A neves dokumentumfilmes, Jose Gomez ötrészes sorozata a kolumbiai sebész, Edwin Arrieta erőszakos haláláról szól, amely egy nyugodt thaiföldi szigeten történt, és elkövetője a YouTube-videóiról is ismert, 29 éves feltörekvő szakács, Daniel Sancho. A dokumentumfilm a SkyShowtime-on megjelent helyi alkotások gyűjteményét gyarapítja, amelyben olyan produkciók szerepelnek, mint a Mamen Mayo, a Schmeichel, Langer és a Śleboda.

A csatorna bejelentette a Happy Face című alkotás érkezését is, amelyet Melissa Moore igaz története, az iHeartPodcasts and Moore nagy sikerű podcastje, a Happy Face, valamint a Shattered Silence című önéletrajzi könyv ihletett. A sorozatban az Emmy-díjra és kétszeres Golden Globe-díjra jelölt Dennis Quaid alakítja a címszereplőt, a „Happy Face” néven elhíresült sorozatgyilkost, aki mosolygós arcokat rajzolt a helyszíni bizonyítékokra, hogy bűneivel kérkedjen.

A legkedveltebb reality sorozatokkal is bővítik gyűjteményüket. Októbertől a következő sorozatok érkeznek a platformra: