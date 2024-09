Lerántotta a leplet a Sztárboxról Kokó: ezt kevesen gondolták volna Miller Dávidról és Schóbert Laráról

Nem lehet pusztán az ökölvívást eladni itthon, hanem név is kell mögé, de ez minden sporttal így van - ezt mondta a CashTag című műsorunknak Kovács "Kokó" István, akit arról kérdeztünk, mennyire dobhatja meg a sportág népszerűségét a hatalmas sikerrel futó Sztárbox. Kokó kifejtette, hogy a sportszponzoráció is sok évtizeddel le van itthon maradva. Az adásban emellett az is kiderül, mennyibe kerül, ha mi is kipróbálnánk egy edzőteremben ezt az ősi sportágat.

Talán bem nagyon van mit csodálkozni azon, hogy amikor tavaly húsz év szünet után ismét képernyőre került a Sztárbox, a hazai ökölvívótermek ha nem is reneszánszukat élik, de érezhetően többen próbálnak ki egy-két edzést, és persze olyanok is vannak, akik aztán ott is ragadnak. A Pénzcentrum videoblogjának, a CashTagnek nyilatkozó edző azt mondta: ők természetesen örülnek neki, de nem csak a bevétel miatt, hanem eleve azért, mert a boksz egy remek mozgásforma, ami rendesen átmozgat, és a napi stresszt is segít levezetni.

De milyen hatásai vannak még annak, hogy a celebek vasárnaponként főműsoridőben csépelik egymást, és nem ritkán véresre? Mi a celebbox helyzete itthon és külföldön? Valamint ha minket is csabítana, hogy kesztyűzzünk a közeli teremben, mekkora anyagi ráfordítással számoljunk? Ennek járt utána a CashTag legújabb adásában.

Miért jó, hogy van a Sztárbox?

Kovács "Kokó" István, aki olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címe mellett a kétezres évek elején profi világbajnoknak is mondhatta magát, a CashTagnek kifejtette: a boksznak nagyon jót tesz a Sztárbox jelenléte, ugyanis újra behozza a közbeszédbe.

Az emberek szeretik nézni a bunyót, mert ezt valahogy könnyebben meg tudják érteni, amikor valaki bokszol, hogy ki a jobb, mert a verekedést valahogy mindenki le tudja magában kommunikálni, nem kell magyarázni mellé, hogy most ez most találat volt, vagy nem volt találat, vagy jelzett a lámpa, vagy nem jelzett a lámpa. A másik erős érv az, hogy ez valóban a szórakoztatóiparnak az a része, ahol ezek az influenszerek, youtuberek rájöttek, hogy óriási vonzerőt tudnak maguknak még az elmúlt is meglévő népszerűségük mellé rakni, hogyha valamilyen tökös dologba vágnak bele. És ebben ugye Jake Paul és a testvére, akik élen járnak, tényleg azt mondom, hogy egyébként nagyon sokat is tettek az ökölvívás népszerűsítéséért: és el lehet ezt ítélni, de azt is be kell látni, hogy ezek a szereplők már komoly sportteljesítményeket adnak le

- magyarázta. Szerinte ebben az évadban Schóbert Lara és Miller Dávid teljesítménye okozta a legnagyobb meglepetést, a tavalyi szezonban Molnár Áron, vagy éppen Brasch Bence is olyan teljesítményt nyújtott, ami egyébként az időintervallumhoz képest, amióta foglalkozik a sporttal, ahhoz képest meglepően jó volt.

Persze nem nevezzük őket kész bokszolónak, de már a kezdőknél lényegesen jobb bunyót tudnak bemutatni. És ez azt hozza magával, hogy az emberek azt mondják, hogy ez egy nagyon jó dolog. Valóban, az ökölvívásnak most nagyon sokat segít is népszerűségben, hogy újra - most beszéljünk csak a magyar viszonyokról - a közbeszéd tárgya, újra a munkahelyeken, a villamoson, a cukrászdában beszélnek erről az emberek

- fejtette ki Kokó. Arra is kitért emellett, hogy hirtelen népszerűség ide vagy oda, a bokszhoz is kell valaki, aki odavonzza az embereket a mérkőzések helyszínére.

Csak maga az ökölvívás nem volt soha annyira népszerű Magyarországon - de szerintem semmilyen sportág - hogy például egy focimeccsre csak úgy kimenni, arra nem mennek. Egy Fradi-meccsre viszont igen, tehát mindig név vagy csapat kell mögé. Például Hámori Lucának, hogyha közvetlen az olimpia után szerveztek volna itt Magyarországon egy meccset, akkor biztos vagyok benne, hogy rengeteg embert érdekelt volna, hogy élőben lássa Hámori Lucát, azt a Hámori Lucát, akinek az olimpián annyian szurkoltunk

- mondta el az egykori világbajnok öklöző.

Miért nem megy itthon a szponzoráció?

Kokó emlett arról is beszélt, hogy nem véletlen az, hogy a sportmartketing és a szponzoráció gyakorlatilag gyerekcipőben járnak itthon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Abban az időszakban én voltam a Milák Kristóf, vagy én voltam a Hosszú Katinka, tehát az első számú sportsztár, de a magyar sportmarketing nem úgy működik, mint mondjuk Angliában. Talán pont azért, mert a piac is egészen más. Itt a szponzoráció, mint olyan, nem mérhető. A döntéshozók inkább érzelmi alapon döntenek, mintsem logikusan végiggondolva. Ha csak arról beszélek, hogy mondjuk egy sportszergyártóval köt szerződést egy magyar sportoló - és erre van számtalan példa, hogy ez nem jól működik Magyarországon - és azt mondja, hogy adok neked 20 millió forintot, de járj az én felszereléseimben. Nem jelenik meg az év végén, az a legalább 21 millió forint extra nyereség, mert a magyar az nem ilyen. A magyar nem termékkövető, a magyar az nem motiválható arra, sokkal inkább árérzékeny. Tehát, én hiába viselek egy nagyon szép pólót, hogyha azt a pólót ő megkapja hamisítva, vagy inkább vesz egy másik olcsót, attól még szeret engem, de nem ebben akar engem követni. Mint ahogy egyébként mondjuk Amerikában, hogyha valamelyik nagy sztár, egy tenisztár valamelyik borotvát használja, akkor aki őt szereti, az ezt a borotvát használja. Magyarország nem így működik

- vonta le a keserű végkövetkeztetést Koko.

Mibe kerül, ha bokszolnánk?

Bittner Csaba, a The Playground edzőterem tulajdonosa a CashTagnek azt mondta: nem csak azért örülnek a Sztárboxnak, mert az közvetve nekik is hoz a konyhára, hanem azért is, mert ebből az is bőven profitál, aki elhatározza, hogy elkezdi a bokszot.

Azonnal, ahogy elindult az első, és most a második széria is, gyakorlatilag rögtön és nagyon sokan akarnak megtanulni bokszolni. Mi ennek persze örülünk, nem csak azért, mert akkor jobban megy a terem, hanem szerintem ez egy zseniális mozgásforma arra, hogy a hétköznapi emberek is levezessék a feszültséget, egy jó kardio mozgást végezzenek - nagyon jól beilleszthető a mindennapokba. Nálunk inkább bőven a 20 fölötti korosztály van jelen, a legszélesebb "korosztály" a 25-55 éveseké. Nagyon sok nő jár hozzánk, azért persze a férfiak mindig túlsúlyban vannak, azt mondom, hogy 60-70 százaléka vagy még több a férfi, de azért sokan járnak a lányok közül is.

- mondta Bittner Csaba, a The Playground edzőterem tulajdonosa. Természetesen az árakról is megkérdeztük, és nem volt szégyellős: igen pontos képet kaptunk arról, mibe kerül, ha mi magunk is belevágnánk.

Ha egy alkalmat szeretnél kipróbálni, az 3 900 forint. A bérletek pedig 8-12 alkalmat adnak egy hónapra. Ezek 23 és 32 ezer forintba kerülnek. A személyi edzés nagyon változó, széles skálán mozog, ezt minden edző saját maga választja meg. Én úgy tudom, hogy olyan 7-8 ezer forinttól indulnak, és akár 15-16 ezer forintot is elkérnek egy edzésért. Én azt gondolom, hogy ez a 8-10 ezer forint körüli árkategória az, ami a legtöbb embernek kifizethető és vállalható

tette hozzá Bittner Csaba.