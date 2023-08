Keményen megdrágul mától a lottózás: az Ötöst, a Hatost, a Skandit és a Jokert is érinti

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Augusztus elején jelentette be a Szerencsejáték Zrt., hogy szeptembertől változik az Ötös-, a Hatos-, valamint a Skandináv lottó alapjáték ára, továbbá a Joker alapdíja is. A legnépszerűbb számsorsjátékok alapdíjai egységesen 50 forinttal kerülnek majd többe - írták akkor. A játékok fogadási idejéhez igazítottan az első alapdíj változás a Skandináv lottót érinti, amely esetében augusztus 30. 21:30-tól, vagyis ma estétől már kizárólag az új, 400 forintra módosult alapdíj megfizetésével lehet szelvényt feladni. Az Ötöslottóra és Jokerre fentiek szeptember 2-án 20:30-tól, Hatoslottóra szeptember 3-án 17:00 órától vonatkoznak. A Kenó, Puttó és Luxor játékok alapdíját a jelenlegi módosítás nem érinti, de áremelés ezeknél a termékeknél is várható.

Címlapkép: Getty Images

