Csúcséttermébe keres új kollégát Rácz Jenő: ezt ajánlja a sztárséf a jelentkezőknek

Igen magas pozíció betöltésére keres munkatársat a sztárséf. Igaz, most nem tévéműsorra kell gondolni - a celebszakács a közösségi médiában leresi új kollégáját, akit viszont - vélhetően - zsíros fizetés vár.

Úgy látszik, nem csak Balogh Levente, hanem a Konyhafőnök sztárséfje, Rácz Jenő is kedvet kapott, hogy nyilvánosan keressen új munkaerőt. No persze most nem tévéműsorra kell gondolni.

A sztárséf nyilvánosan, egy Instagram-posztban tudatta a világgal, hogy budapesti, Michelin-csillagos éttermébe keresi új munkatársát. Mint a nem mindennapi hirdetésből kiderül: az, akit felvesz, igen magas pozícióban dolgozik majd a patinás helyen.

A Michelin csillagos Rumour éttermembe most nem mindennapi lehetőség adódott Üzletvezetői/Restaurant manager pozícióban keresek munkatársat! Jelentkezni önéletrajzzal lehet a hello@raczjenochef.hu -ra megküldve. Megosztással kérem segítsenek, hogy egy ilyen prémium lehetőség eljuthasson a lehető legjobb kezekbe. Üdvözlettel, Rácz Jenő

- írta a séf a posztban.