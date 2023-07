Versenytársat kaphat a Szerencsejáték Zrt. Magyarországon: ez lehet az új hivatalos kaszinócég

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága engedélyt adott a Vegas Sports elnevezésű távszerencsejáték szervezésére az LVC Diamond Játékkaszinó társaságának. Ezzel pedig megkezdődhet a verseny a sportfogadási piacon.

A Las Vegas Casino-csoport lett az első hivatalos riválisa a Szerencsejáték Zrt-nek az onlne sportfogadási piacon, miután a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága engedélyt adott a Vegas Sports elnevezésű távszerencsejáték szervezésére az LVC Diamond Játékkaszinó társaságának – szúrta ki az mfor.

A hatóság oldalára már felkerültek a hivatalos dokumentumok is, amiből kiderül, hogy az új játékot a vegas.hu oldalon szervezi majd az LVC, méghozzá a sportfogadási menüpont alatt. Az engedélyt a cég egyébként ezalapján június 27-én kapta meg, de a felület már éles is, így regisztráció után bárki fogadhat is.