65 ezer magyar előfizetőt veszített ez a streamingszolgáltató: mégis, mi elől futnak ennyien?

Jelentős átrendeződés történt az elmúlt évben a hazai streaming felhasználók körében, ami a dobogós helyezésekre is kihatott, viszont a Netflix elsőségét ez továbbra sem tudja befolyásolni. Számottevő növekedés tapasztalható a háztartások részéről, a különböző streaming szolgáltatásokra kiadott havi átlagos költésben, így pedig az összesített digitális rezsi költsége átlagosan 5 platformra és már havi 11400 dorintra emelkedett - írja a Műsoron.hu. A GKID egy 2022-es felmérése azt mutatta, hogy az aktív streaming felhasználók körében a Netflix 1,78 millió felhasználóval rendelkezett, mögötte pedig 1,2 millióval az az HBO Max (korábbi HBO GO) következett, amely márkahűség szempontjából az egyik legrégebbi szereplőnek számít Magyarországon.

A tavaly nyár eleji állapotok szerint 123 ezer felhasználóval az Apple TV+ szerezte meg a dobogó harmadik fokát, ami mögött az Amazon Prime Video 91,3 ezer felhasználója is eltörpül az első két helyezett aktív bázisa mögött. Ez a tendencia látszik megváltozni az elmúlt egy évben, és az új belépők mellett erősödni látszik az Amazon streaming szolgáltatása is, amely szinte nulla médiakampánnyal is majd duplán ráelőzött az Apple streaming platformjának elérésére. Azóta pedig feltűnt a színen a Disney+ és a SkyShowtime is.

A GKID friss adatai szerint a 2022-es adatokhoz hasonlóan az első helyen toronymagasan a Netflix, mögötte pedig az HBO Max található, viszont érdemi erősödés egyiknél sem tapasztalható. A Netflix részéről az elmúlt 12 hónap során mért 40 ezres bővülés jelentéktelennek tekinthető, viszont az HBO Max 65 ezres előfizetői lemorzsolódása akár sikerként is elkönyvelhető. Az anyacég, a Warner Bros. Discovery-nek a vállalati átszervezése, illetve a költségcsökkentésekkel együtt járó tartalmi leépítések jelentősen megviselték a márka hírnevét, ami csoportos nézői elszivárgással is járhatott volna, ez viszont egyelőre nem látszik a magyar előfizetői számokban - írták.

A Disney+ az indulást követően szinte kirobbant, és a korábban jósolt 180 ezer fős regisztráció többszörösét tudta begyűjteni, őszre (októberre) 718 ezer felhasználójával máris a dobogó harmadik fokára ugrott. Onnantól viszont mintha lassult volna ez az ütemes bővülés, és alig 6 hónap alatt csupán 152 ezerrel tudták gyarapítani a nézők számát, ami így az első 10 hónapra vetítve végül 870 ezer felhasználót jelentett.

A SkyShowtime is erősen kezdett, elképesztően olcsó ajánlattal tört be a magyar piacra, mely 2 hónap alatt 310 ezer felhasználót hozott a streaming szolgáltatás számára. A hazai streaming piac árérzékenységét az is bizonyítja, hogy a SkyShowtime 999 Ft-os havi árazása mellett az Amazon Prime Video havi 899 Ft-os ajánlata is komoly erősödést tudott felmutatni az elmúlt 12 hónap során, hiszen 10 hónap alatt, elenyésző marketing tevékenyég mellett is 118 ezer új felhasználót tudott gyűjteni, amivel megelőzte az Apple TV+-t, amelyik így 130 ezres felhasználói bázisával, és 10 hónapban tapasztalt 7 ezres bővülésével a hazai felhasználói lista legalján található - írták.

Az RTL Group 2023. márciusi pénzügyi beszámolója szerint, az RTL Magyarországhoz tartozó streaming felületnek, az RTL+-nak az összes csomagra vonatkozóan 251 ezer előfizetője volt 2022. december végén, ami 2023 áprilisára 560 ezerre emelkedett, és 5 hónapos előnyével, jelenleg a lista negyedik pozícióját foglalhatja el. A GKID felméréséből az is látszik, hogy az aktív streaming felhasználók száma egy év alatt 210 ezerrel tudott növekedni, és a mért adatok azokra a felhasználókra vonatkoznak, akik rendelkeznek az adott streaming platform bejelentkezéséhez szükséges adatokkal, így a valós előfizetői kör kisebb lehet ezeknél a számoknál, hiszen továbbra is sokan megosztják az előfizetéseiket a családdal, esetleg barátokkal - írták.

A GKID tavaly közzétett adataiban még 4477 forint volt a háztartások „streaming rezsire” fordított átlagos költése, ami 2023 áprilisára elérte a havi átlagos 5097 forintot. A felhasználók összesített - videó-, zene-, és sportstreaming vagy a különböző hírcsatornák - adatai szerint átlagosan 5 platformra fizetnek elő, és 11400 forintot fizetnek a szolgáltatásokért.