Lehullott a lepel a magyar humoristák bevételeiről: ennyit keresett Bödőcs Tibor, Fábry Sándor, Nacsa Olivér

Bödőcs, Fábry, Kőhalmi is szép üzleti évet tudhat maga mögött, igaz, nem mindegyikünk vette ki a megkeresett milliókat.

A coviddal terhelt esztendők, a lemondott fellépések százai után úgy tűnik, újra durván beindult a biznisz a magyar humoristák háza a táján. A legnépszerűbbek között van olyan, aki több száz millió forintot kaszált a mögöttünk hagyott üzleti évben, és stevékenységük továbbra is szerteágazó - van, aki nem csak "kiáll és mondja", hanem mással is foglalkozik a cége, amelynek sázmlájára a tiszteletdíjat utaéni kell. A Forbes most megnézte, kik keresték a legnagyobb pénzeket.

Bödőcs Tibor cége a 2022-es üzleti évben 68 millió forint profitot termelt, ám az üzleti beszámoló szerint az egyik legnépszerűbbnek számító stand-upos ebből egy forintot sem vett ki, mindet bennhagyta az eredménytartalékban. A fellépések mellett ide érkeznek a könyvekért kapott pénzek is, amivel szintén jól kereshetett: első könyvét, ami 2017-ben jelent meg, ebben az évben ismét kiadták. Bödőcs a fellépések és az írás mellett rendszeresen gyárt videókat is, ám azt nem tudni, hogy adott esetben Youtube-bevételekből mennyi pénz érkezhetett a cégbe.

A stand-up magyarországi atyjának tekintett, az egyik kereskedelmi csatornán sok éven át sikeres műsort vezető nagy veterán, Fábry Sándor is szép summát kasszírozhatott be tavaly. Cége, a Trisó Kft. az adatok szerint műsorgyártással foglalkozik, és 13 milliós profitot realizált, ezt pedig a humorista ki is vette osztalékként. Ahogy Fábry, úgy a jelenleg szintén a köztévén működő másik humorista, Nacsa Olivér is sokmilliót keresett: céges beszámolója szerint 5,3 milliós adózás előtti eredmény hozott össze Bagi Ivánnal közös cége, ám itt senki nem vett fel osztalékot. A cég árbevétele viszont jelentős, több mint 110 millió volt.