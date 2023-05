Akár 75 milliót is kaphatsz ajándékba: mutatjuk hogyan szerezheted meg az ingyen pénzt

Új sorsjegyet dobott piacra a Szerencsejáték Zrt. így mostantól még egyszerűben adhatjuk a szelvényeket ajándékba. Ráadásul a Meglepetés kaparósokkal 25, 50 vagy akár 75 millió forintot is nyerhetünk.

Régóta hagyomány, hogy ajándékba – esküvőkre, esetleg születésnapokra – kaparós sorsjegyet vásárolunk szeretteinknek, hiszen ez egy izgalmas és szórakoztató módja az ajándékozásnak. Ezekre a különleges alkalmakra gondolva bővítette sorsjegyportfólióját a Szerencsejáték Zrt, ezért az új sorsjegyek megjelenése is tükrözi ezt: arany-, ezüst- és bronzszínekben pompáznak.

Az új Meglepetés sorsjegycsalád főjátéka a már jól ismert és népszerű Pénzlift sorsjegy játékmenetét eleveníti fel, ezen felül minden tagja tartalmaz további játékokat, valamint egy bónuszmezőt is. A Kis Meglepetésen 2+1 játék kapott helyet, és akár 7 különböző nyereményt is lekaparhatnak, a fődíja pedig 25 millió forint.

A Nagy Meglepetés kaparóson már 3+1 játék várja a szerencsevadászokat 9 lehetséges nyereménnyel, a fődíj pedig 50 millió forint. A legmagasabb, 75 millió forintos jackpottal kecsegtető Óriási Meglepetésen 5+1 játékkal akár 12 különböző nyeremény is elérhető. Azok a szerencsések pedig, akik a bónuszjátékban is remekelnek, sorsjegytől függően megduplázhatják, megtriplázhatják de akár meg is négyszerezhetik a sorsjegyen elért összes nyereményüket.