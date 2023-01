TV2-es fizetéséről vallott Ördög Nóra és Till Attila: ez egy másik univerzum

Lehullt a lepel Till Attila és Ördög Nóra fizetéséről. A két sztár ugyanis egy interjúban most elárulta, hogy mennyit keresnek jelenleg a TV2-nél, és mi a véleményük az RTL-ről. A műsorvezetők pedig egy másodpercig se titkolóztak: még azt is elárulták, hogy hogyan kapják a fizetésüket.

Ördög Nóra és Till Attila neve szinte mára már egyet jelent a TV2-vel, hiszen szinte már nincs olyan műsor, ahol ne tűnnének fel. A műsorvezetőpáros pedig most Miskovits Marci podcastműsorában tűnt fel, ahol őszintén beszéltek a két rivális tévécsatorna, az RTL és a TV2-őnél kapott munkaidejükről és fizetésükről.

Till Attila és Ördög Nóra egyaránt állományban vannak a csatornánál, ami röviden annyit jelent, hogy akkor is kapnak fix havi fizetést, ha éppen nem dolgoznak egy aktuális műsoron sem. Ez az időszak pedig akár hosszabb ideig is tarthat.

Ez stabilitást ad az életünkben, megtisztelő, érezzük, hogy fontosak vagyunk, van egy ilyen része is. Viszont ez azt is jelenti, hogy bármikor rendelkezésre kell állnunk, bármikor megyünk és csináljuk a dolgunkat. Egyébként szerintem sokkal többet is dolgozunk így

– magyarázta el a műsorvezetőnő, míg Tilla kifejtette, hogy ő kifejezetten büszke arra, hogy már 21 éve állományban van. A sztárt ugyanis az első Big Brother után szerződtették le még 2002-ben, annak óriási sikere után. Azonban – bár elmondása szerint kifejezetten jól keres – számára a pénz koránt sem tényező.

Mi mindig azt gondoljuk, hogy értékesebbek vagyunk, ők meg mindig azt gondolják, hogy azért van ember... Valahol a kettő között van az igazság. Nagyon régóta állományban vagyunk, azért ennek van oka...

– mondta a műsorvezető, utalva arra, hogy senki sem járna jól akkor, ha csak 1-1 műsorra írnának alá szerződést, ráadásul a médiaszemélyiségnek a legfontosabb egyértelműen az, hogy bizalmat szavaz neki a csatorna:

A csatorna is más. Az RTL-lel mindig az volt az érzésem, hogy nem annyira műsorvezetőcentrikus, mint a TV2. A TV2 nem csak azért vesz át embereket az RTL-től, mert el akarja lopni, hanem azt gondolja, ezek az emberek jó műsorvezetők, az RTL meg elengedte őket... Azt gondolja, neki sok műsorvezető kell, mert sok tartalmat gyárt, picit más univerzum, más az egész

– mondta el, hozzátéve, hogy szerinte Sebestyén Balázst kezeli a konkurens csatorna egyedül egyfajta szent tehénként, ő az egyetlen aki, megteheti azt amit ők.