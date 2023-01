Forronganak tévéik előtt a magyarok: ők sem hitték, hogy ezt mind megcsinálják velük

A Média- és Hírközlési Biztos hivatalához az elmúlt év második felében több panasz is érkezett a médiabox, illetve a tv-applikációk működésével kapcsolatban. A legtöbben a műsorfelvételi- és visszanézési lehetőség korlátozottságát, a felvételfunkció nem megfelelő működését és a felvételnél a reklámok kihagyhatatlanságát sérelmezték. Visszatérő kifogások érik emellett a csatornakiosztást is.

A panaszokból és más fogyasztói jelzésekből is kitűnik, hogy a tévénézők nem rendelkeznek elegendő információval a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételekről. Kastory Edina, média- és hírközlési biztos szerint nem könnyű átlátni a sokféle műsorfogyasztási módot, hiszen míg a televíziós tartalmakat korábban csak meghatározott helyen, előre meghirdetett műsorrend szerint lehetett elérni, ma már az előfizetői ponttól távol, akár egy okoseszközön is nézhetünk tévét, az általunk kiválasztott műsorszámokat pedig a műsorújságban feltüntetett időpontnál később, és akár többször is megnézhetjük.

Napjainkban a technológiák határai összemosódnak, és a szolgáltatáscsomagok több különböző platform (tévé, internet, telefon, okoseszközök) egyidejű használatát is lehetővé teszik - írja közleményében az NMHH.

Fontos tudni, hogy…