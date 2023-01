Kiderült a nagy Netflix-titok: ezért fizetnek valójában a magyar nézők súlyos ezreket havonta

Igazán nem lehet mondani, hogy Magyarország le lenne maradva a digitális streamingen közzétett tartalmak számában. Talán meglepő lehet, de az elérhető adatok alapján még az Egyesült Államok és Franciaország is mögöttünk van, ha az egyik legnépszerűbb streaming-szolgáltatóra szűkítjük az adatok feldolgozását. Azt azonban továbbra is érdemes lehet szem előtt tartani, hogy havi szinten akár több tízezer forintba is kerülhet, ha a hagyományos tévé helyett a filmeket és a sorozatokat részesítjük előnyben.

Hazánkban már szinte a megjelenése óta komoly népszerűségnek örvend a világ leghíresebb streamingszolgáltatója, a Netflix. Magyarok százezrei nézik, sokan napi szinten, a legnépszerűbb sorozatokat, filmeket. Megvizsgáltuk azt, hogy más országokkal összevetve mekkora a választék, amelyből választhatunk, ha a hagyományos tévére már ráuntunk. Talán meglepő lesz: sok nálunk fejlettebb szórakoztatóiparal rendelkező országot is lenyomunk ebben az összevetésben.

Tíz között a tartalomban

Komoly meglepetés volt azzal szembesülnünk, hogy ha az összesített választékot nézzük, hazánk a legjobb 10 között van a vizsgált országokat összevetve. A "magyar netflixen" összesen 7 037 tartalom van, amivel a vizsgált országok között a hetedik helyen állunk. A listát Csehország vezeti 8 ezer fölötti számmal, utánuk Németország, Litvánia, Izland, Spanyolország és Görögország jön - vagyis már ebből a felsorolásból is látható, hogy Európa minden szegletében nagyon népszerű streamingszolgáltatóról beszélünk.

Megnézve a listát az is feltűnik, hogy minden szomszédunknál jobban állunk az összes kontent számát tekintve (Szerbia, Szlovénia és Horvátoszág nem szerepelnek a listán, Románia és Szlovákia azonban igen) Feltűnő az is, hogy nálunk fejlettebb szórakoztatóiparral rendelkező országok, mint például az Egyesült Államok és Nagy-Britannia is utánunk kullognak: előbbinél 6 535, utóbbinál pedig alig hatezer tartalom közül választhatunk. No persze ennél a két országnál érdemes azt is figyelembe venni, hogy sok tartalom más streamingszolgáltatón van fent, ezekből ugyanis ott jóval több van, mint hazánkban - persze az így is jelentős meglepetés, hogy az USA ennyire rosszul áll az összevetésben.

Filmekben hasítunk, sorozatban viszont nem

Itt az ideje megnézni tartalomtípusra lebontva is, pontosan hogy állunk. Örömteli hír, hogy a filmek számában is nagyon jól áll a magyar Netflix, itt is benne vagyunk a tíz legjobb ország között. Ezt a listát is a csehek vezetik, viszont itt már egy kis átrendeződés van: feljebb jöttek a britek, jobban állnak a portugálok, de itt is nagyon "lent" van az Egyesült Államok. Persze ezért a filmkészítők is felelősek lehetnek: a december végén bemjutatott, és már kétmilliárd dolláros bevétel fölött járó Avatar 2 rendezője például nemrég kerek-perec kijelentette, hogy a filmet soha nem láthatjuk majd egyik streamingszolgáltatón sem.

A lista második fülére kattintva láthatjuk azt is, hogy az elérhető sorozatok számában ugyanakkor igen csúnyán lemaradtunk a világ egyes országaitól, itt más szó sincs top 10-es helyezésről. Hazánkban 2022 végi állapot szerint 2 348 sorozat érhető el a Netflixen (bár természetesen adott időközönként cserélődnek), ebben már a britek, a franciák, a németek és az amerikaiak is megelőznek minket.

Érdemes hozzátenni azt is, hogy nem csak a top10-es szereplések figyelemreméltók, hanem az a tény is, hogy mindössze két év alatt mekkora "töltés" ment végbe a magyar Netflixen. Egy szórakoztatóipari oldal 2021-es adatai szerint abban az évben mindössze 945 sorozat és 2 250 folm volt a kínálatban, vagyis jelentős fejlődés ment végbe ezen a területen.

Mennyibe kerül mindez?

Magyarországon most, 2023 elején az alapcsomagért 2 490, a standardért 3 490, a prémiumért pedig még egy ezressel többet, 4 490 forintot kell fizetni. Ezen összegek alacsonynak számítanak a világátlagot tekintve, és a régiában is igen kedvezőnek mondható: Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban többet kell fizetni a szolgáltatásért. A legrosszabb dolguk a cseheknek van, akik csak az alapcsomagért 3500 forintnak megfelelő koronát fizetnek, és a régiót tekintve ők járnak legközelebb a világátlag áraihoz. Persze ha megnézzük, hogy magasan verik a tartalom mennyiségét tekintve a világ felét, akkor máris érthető a magas ár.

Magas a digitális rezsi

Lapunk korábban már kiszámolta, hogy ha nem kizárólag a netflixre, hanem egyszerre több streaming-szolgáltatónál is előfizetők vagyunk, az igen keményen megdobhatja a digitális rezsit- és ez most, mikor mindennél fontosabb spórolni, talán nem a legbölcsebb gondolat.

Könnyedén rúghat a havi digitális rezsink a rezsicsekkek összege felé, hiszen ezeket automatikusan vonja le a kártyánkról a rendszer. Így észre se vesszük, és már több mint 30 ezer forintot kifizettünk különböző kis apróságokra, mindezt azért, mert elfelejtettük lemondani a próbaidőszak után az előfizetésünket, vagy csak megfeledkezünk a szolgáltatásról és folyamatosan fizetjük, csak éppen nem használjuk. Éppen ezért is érdemes csínján bánni ezekkel az előfizetésekkel.