Újabb áremelés jöhet a fürdőkben: jövőre több kedvencünktől is elköszönhetünk

A magyar fürdőket különösen megviselte idén az energiaárak drasztikus emelkedése, ami kis híján elindított egy bezárási hullámot is. Ezt a turisztikai jelentőségű komplexumok esetében a nyitvatartási idő és a szolgáltatások racionalizálásával sikerült egyelőre elkerülni, de áremelés és állami segítség nélkül a jövő év elejénél a többség nem lát tovább – írta meg a VG.

A magyar fürdőket különösen megviselte a koronavírus, és az azt követő energiaár-robbanás, aminek köszönhetően sok intézménynek kellett fontolóra vennie a végleges bezárást. Szerencsére azonban – ha elkerülni nem is – de sikerült elodázni intenzív költségcsökkentési intézkedésekkel a bezárási hullámot.

Egy új, az országot átfogó tanulmány szerint pedig az elmúlt év áremelései ellenére is kifejezetten olcsónak számítanak a fürdők Magyarországon. Azonban újabb áremelésre szükség van, annak ellenére is, hogy sok turista látogat emiatt hazánkba. Az áremelésre pedig van tér, de ezt már csak jövőre fogják tudni meglépni a fürdők. A mértéke pedig a költségek emelkedéséhez fog igazodni, hiszen nemcsak az energia, de a szükséges vízkezelési alapanyagok is nagyban megdrágultak.

Mindezek mellett pedig egyre nagyobb gond, hogy az áramszerződések hamarosan lejárnak, de még nem kaptak új tarifaajánlatokat az MVM-től a fürdők.

Sok uszoda bezárt, miközben a Nemzeti Sportközpontok által fenntartott harminc nagyobb komplexum és tanuszoda, illetve az önkormányzatok vagy egyesületek által üzemeltetett 47 létesítmény szolgálja ki továbbra is a medencés sportágak képviselőit és az uszodákat a téli hónapokban fokozottabban használó öttusa, triatlon és kajak-kenu sport versenyzőit

– mondta el Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.