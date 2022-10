Így őrizd meg a mentális egészséged ősszel: 5+1 tipp, hogy ne bolondulj meg

Beköszöntött az ősz, rövidülnek a nappalok, és sokan depresszívnek, nyomasztónak élik meg a hűvösebb hónapokat, ám nem feltétlenül kell rosszul éreznünk magunkat ebben az időszakban sem.

Létezik egy északi nép, akik híresek arról, hogy mennyire boldogok, pedig náluk aztán végképp sokszor van hűvös, és a napos órák száma is kevesebb. Ők a dánok, akik évek óta vezetik a boldogság - felmérések világranglistáit. Hogy mi a titkuk? Semmi, egyszerűen az életfilozófiájuk, az úgynevezett „Hygge”.

A Hygge nem más, mint egy fogalom arra a kellemes érzésre, amikor egy boldog pillanatot, vagy érzést teljességgel megél az ember, egyszerűen csak jól érzi magát. A mentális egészség nagyon fontos, sokan pedig nem fordítanak kellő figyelmet rá. Az otthonunkban megteremtett Hygge életérzés hozzátesz ahhoz, hogy a mindennapi élet során az apró dolgok is nagyobb örömet okozzanak, hogy jobban ki lehessen kapcsolni és valóban pihentető legyen a szabadidő.

Összeszedtünk 6 tippet segítenek, aminek segítségével bárki elsajátíthatja a dán életérzést:

A dán otthonok varázsa – apró változások a hangulatos lakásért

Ezeknek az otthonoknak az egyik fontos eleme a fény. Az ilyen otthonok hívogatóak, melegség járja át őket, barátságosak. A meleg fényt a legtöbb helyen a gyertyák teremtik meg, amik a dán lakások legkülönbözőbb pontjain megtalálhatóak. Ám a gyertyák mellett a dánok a meleg fényű égőket is preferálják, amikkel hasonló hangulatot lehet elérni - a melegfehér izzók ugyanis 2700-3000 Kelvinnel visznek meghittséget az otthonokba.

Amennyiben az igazi gyertyák helyett az elektromos világítás a preferált, akkor a műszaki áruházak kínálatában a melegszínű égők mellett elektromos gyertyák, felakasztható gyertyalámpák és hangulatos fényfüzérek is találhatóak. A Hygge nem szorít a négy fal közé, érdemes kimenni a szabadba és felkapcsolni kültéri fényfüzéreket is, amiket akár napelemes változatban is választhatunk.

Lelassítani az időt – igazi kikapcsolódás a lélek nyugalmáért

A dán életfilozófia fontos eleme az igazi kikapcsolódás. Sokan egész nap az irodában ülnek képernyők elé szorítva, ez pedig a szemet és az alvásciklust sem kíméli. Jó néhányan éppen emiatt is ragaszkodnak a hagyományos könyvekhez, hiszen semmi kétség, megvan a maguk varázsa. Vannak azonban olyan készülékek, amik kifejezetten az olvasást népszerűsítik és a hagyományos képernyőkkel ellentétben szemünket is kímélik.

Barátokkal a jó közérzetért – együtt mindig jobb

Ez az életmód nem feltétlenül jelent egyedüllétet. A család és a barátok rengeteget tesznek hozzá ugyanis a mentális egészségünkhöz. Hűvös időben kellemes program lehet például egy kávézótúra. Elő a listát a környező helyekről, népszerű vagy éppen új kávézókról, és irány felfedezni az évszak különleges ízeit!

De ha inkább otthon maradnánk, az sem probléma természetesen. Egy közösen sütött sütemény társaságában barátokkal, vagy a családdal egyaránt jól telhet az idő! Nem csak az íze, de a süti illata is egy egészen különleges lelkiállapotba emel, és ha nem vagyunk nagy konyhatündérek, akkor használhatunk erre a célra kifejlesztett süti-sütő gépeket is. Csak a tésztát kell összerakni és mehet is a gépbe!

Kevesebb időt szeretnénk eltölteni a konyhában? Lehet csak egy finom, különleges kávéval, teával vagy forrócsokival kínálni a társaságot, ebben is segít a technológia. Válasszunk olyan gépet, amin a kívánt kávé fajtáját is beállíthatjuk és már készülhet is a kávéházi latte egy gombnyomással.

A modern konyhatechnológiának köszönhetően mondhatni gombnyomásra tálalhatjuk egyenesen egy cukrászda, vagy kávéház élményét magunknak és vendégeinknek. A modern süteménysütőket az ideális sütiforma és kívánt mennyiség szerint választhatjuk, de akár próbálkozhatunk a manapság népszerű forrólevegős fritőzzel is – ezekben kész programokkal süthetünk desszertet. Az így megspórolt időben pedig koncentrálhatunk a jelenre, és vendégeinkre.

– mondta el Puskás Zita, a MediaMarkt kategória vezetője

Szabadtéri, kinti programok ősszel is

Az őszi szezon elején még bőven vannak olyan esték és hétvégék, amikor ki lehet szabadulni a természetbe. Remek kültéri program lehet egy kis séta, vagy kerti sütögetés a családdal, barátokkal. Az idő már nagyon csalóka, lehet, hogy a hideget az ember nem is érzi, de könnyen elkaphat egy kis megfázást. Ennek elkerülésére érdemes mielőbb felmelegedni, ahogy a hűvösről betérünk.

A dánok életfilozófiájához a melegség, otthonosság érzése is hozzátartozik. Náluk a hideg időjárás miatt nagyon fontos az alaposan megválasztott fűtés. A dán otthonokban is a radiátor a megszokott, de sok helyen cserépkályha adja a melegséget. Az otthonokba ízléses elektromos kandalló is választható, de ha kisebb beruházást tervezne az ember, akkor egy ágymelegítő is kellemes hangulatot, kellő melegséget teremthet. A melegítő plédek akár 6 fokozatba is állíthatóak és időzítő is található bennük, ha nem szeretnénk egész éjszakára bekapcsolva hagyni őket.

Digitális detox – leszakadni a képernyőtől

Arról már beszéltünk, hogy milyen fontos az elszakadás a monitor, a TV és a telefon képernyőjétől az igazi dán életfilozófia elsajátításához. Kis időre kikapcsolni az elektromos kütyüket és csak befelé figyelni, esetleg sporttal kitölteni ezeket az üresjáratoknak tűnő, értékes órákat. Amíg még nincs túl hideg, addig a szabadtéri testedzés is szóba jöhet, de a hűvösebb estéken kipróbálhatunk új, a lakás melegében is végezhető mozgásformákat. Ilyen lehet a relaxációval egybekötött jóga is.

Azt tenni, ami igazán boldoggá tesz

Lehet, hogy a Hygge egyik alapvetése a technológiától való elszakadás, de a legfontosabb feltevése mégis az, hogy jól érezze magát az ember. Vannak napok, amikor bizony az elektronika nyújtja a legkényelmesebb időtöltést, és az ember arra vágyik, hogy egy jó film vagy egy izgalmas játék kösse le, és ezzel sincs semmi gond!

Tegyük azt, ami igazán jól esik! Az arany középutat kell megtalálni, néha lazítani és kikapcsolódni, de olyan formában, ahogyan az igazán kényelmes.