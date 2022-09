Így ügyeskedett csúcséttermében Rácz Jenő: nem vágja földhöz őket a rezsiválság

Bár a vendéglátósok mindent megtesznek, hogy életben maradjon az étterem és ne kelljen elküldeni az ott dolgozókat. Méghozzá úgy, hogy ne kelljen egy egyszerű étel árát is tízezrekre emelni. A Nők lapja Cafe Magyarország híres séfjeit kérdezte, hogy milyen megoldást találtak az energiaárak hírtelen emelkedésére.

A vendéglátóegységek éppen hogy csak kiheverték a koronavírus okozta károkat és máris egy újabb problémába ütköztek. A kormány legutolsó bejelentései alapján ugyanis kikerültek a rezsicsökkentés esernyője alól és nem vonatkozik rájuk az átlagfogyasztásig járó kedvezmény lesz. A jóslatok szerint pedig most még nagyobb lesz a bezárási hullám, mint két évvel ezelőtt.

Kollektív országos szívás van, de nem csak éttermi szinten, hanem mindenhol. A Covidot kibillegtük, bár nagyon sokba került és emberileg is furcsa dolgokat hozott. Szerencsére egyből tudtunk utána nyitni, a dolgozóim nagyjából megmaradtak, aki elment, ahelyett pedig tudtunk felvenni mást. Nem küzdöttünk munkaerőhiánnyal, ráadásul a vendégek is ki voltak éhezve már az éttermi ízekre, ezért szinte mindig tele volt az étterem. Most azt jósolják, hogy sokkal több bezárás lesz, mint a Covid alatt. Akinek sikerült kigazdálkodni a korábbi bezárásokat, az most megütheti a bokáját

– mondta el az ismert rádiós Rákóczi Feri, aki nyolc évvel ezelőtt nyitotta meg a Korhely nevű éttermet. Rákóczi Feriék próbálnak kitartani addig, ameddig lehet, de mivel nem az övé az ingatlan, így nem tudják átalakítani az éttermet, hogy spóroljanak a rezsin.

Nem lehet áremeléssel megoldani mindent. Tízezer forintért adjunk egy rántott húst? Nem lehet minden plusz költséget áthárítani, hiszen van egy határ, amikor már nem jön többet a vendég. Szó nélkül elfogadnám, ha azt mondanák, hogy megmarad az étterem, de nem lesz hasznom rajta, viszont az embereim tisztességes fizetést kapnak. Ha ez az ára annak, hogy fennmaradjunk, egy percig sem haboznék

– zárta a gondolatmenetet a rádiós.

Rácz Jenőéknek nagy szerencséje van, mert a Rumour nevű éttermét nemrég nyitotta meg, a Ráday utcai Costest pedig át tudják alakítani energetikailag, hogy ha szükséges.

A Rumour konyháját másfél éve építettem, a lehető legkorszerűbben. Ennek köszönhetően a gázhasználat nálunk zéró, minden elektromos. Akkor még nem tudhattam, hogy hamarosan létkérdés lesz mindez, de a legjobban döntöttem akkor. A Rumour összesen három szinten, 800-900 négyzetméteres alapterületet foglal el, vagyis óriási. Az étterem két szünnapján ráadásul nem lehet teljesen kikapcsolni a fűtést, hiszen nem lehetne ilyen gyorsan visszafűteni, e téren nincsen sok választásunk

– mondta a séf, akinek a villanyszámlája a korábbi háromszorosára emelkedett, de még így is szerencsésnek érzi magát, hogy nem a gázárakkal kell megküzdenie.

A jelenlegi kilátások alapján elképzelhetetlennek tartom, hogy tíz étteremből csak egy-kettő zárjon be. Ez most tényleg tömeges veszteség lesz. Azt gondolom, hogy aki túléli, csak bizonyos kiemelt adottságoknak köszönhetően lehet jobb helyzetben. Ilyen például, ha Michelin-csillagos egy étterem, ami egy kivételezett helyzetet jelent, illetve a teljes korszerűsítés, ami nekünk a Rumourral egy óriási előny most – hangsúlyozta Rácz Jenő, aki szerint ilyen gázárak mellett egy étterem konyhájának az energiaigényét lehetetlen kitermelni. De hasonló véleményen van Osváth Zsolt is, aki tavaly májusban nyitotta meg az Unicorn Bistrót:

Az alapanyagárak a duplájára nőttek március óta: a zöldségnek és a húsnak is napi ára van már a piacon, mi viszont próbáljuk a profitból megoldani ezt a különbséget. A vendéglátó szektorban nincs hatósági ár sem, maximum mennyiségi kedvezmény, így ezzel sem vagyunk előrébb. Ez nem egy Michelin-csillagos étterem, a középréteg jár hozzánk, nem akarunk annyit emelni, hogy megfizethetetlenné váljon számukra. Ha változtatunk is az árakon, csak annyit fogunk, hogy továbbra is megengedhessék maguknak a vendégeink.

Osváth Zsolték elsődleges célja most, hogy a dolgozók bérét kitermeljék az étteremben, hiszen nekik szerencsére vannak még egyéb bevételeik is. Véleménye szerint azonban ennél már nem lehet rosszabb, ha nem nőnek jobban az energiaárak, akkor még ki tudják húzni az elkövetkezendő hónapokban.

Nem érdekel, ha nem leszek milliomos az elkövetkező hónapokban. Egy darabig még biztosan kibírjuk, vannak tartalékaink, de ezek végesek. Ha nem kap a szektor segítséget, akkor a legrosszabb forgatókönyvre kell számítani

– zárta a gondolatait.