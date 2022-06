Teljesen kisiklott Havas Henrik élete: legnagyobb hibájáról vallott a tévés

A műsorvezető ma ünnepli születésnapját, ennek kapcsán adott interjút. Jelenleg három könyvön dolgozik a 73. éves rádiós-tévés, aki élete legnagyobb hibájáról is vallott.

Havas Henrik ma ünnepli 73. születésnapját, melynek kapcsán a Blikkel beszélgetett. A műsorvezető elmondta, hogy hatvanéves kora óta nem ünnepli, ha öregedik egy évet, ellentétben például a házassági évfordulójukkal vagy éppen az unokák nagy napjaival. Bár érzi, hogy már nem húszéves, jól van, jelenleg három könyvön is dolgozik.

Nyár elején leépítések kezdődtek meg az N1TV-nél, ahol neki is volt műsora. Havas ekkor azt mondta, neki nem mondtak fel, csupán nyári szünetre küldték. Most viszont kijelentette, hogy nem is bánná, ha nem folytatódna a műsora.

A főszerkesztő azt mondta nekem, hogy nyári szünetre megyünk, és nem tudja, hogy lesz-e folytatás. Engem nem zavar, ha nem lesz, mert életem legnagyobb tévedése volt, hogy tévézni és rádiózni kezdtem. Ez hatalmas hiba volt. Írni kellett volna, mármint szépirodalmat, szóval ilyen szempontból jól elcsesztem az életemet

– mondta Havas, aki szerint akár hollywoodi karriert is befuthatott volna, ha annak idején az írást választja.

Anno filmesek kértek tőlem forgatókönyveket, színházak kértek fel, hogy írjak darabokat, de nem tettem meg. Genetikailag lusta vagyok, meg volt bőven más dolgom, de abban biztos vagyok, ha lett volna menedzserem, már Hollywoodban lennék a filmiparban, de ez már elúszott

- tette hozzá.