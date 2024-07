Mi történhetett? Istenes Bencét és egy csomó más celebet is lecserél az RTL: itt vannak a részletek

A műsorvezetőt, Istenes Bencét, illetve a többi celeb-résztvevőt is lecseréli az Álarcos énekes című műsorban az RTL. Azt nem tudni, kik fognak szerepelni a showban.

Márciusban jelentette be az RTL, hogy visszatér az egyik sikerműsoruk, az Álarcos énekes, most pedig kiderült, hogy a csatorna a műsorvezetőt, Istenes Bencét, illetve a többi celeb-résztvevőt is lecseréli - mondta a Fókuszban Verebély Marcell szenior kreatív producer.

A Blikk emlékeztet, A korábbi évadokban Istenes Bence volt a műsorvezető, a nyomozók között pedig megfordult már Sebestyén Balázs, Szabó Zsófi, Fluor Tomi, Szandi, Csobot Adél, Hargitai Bea, Nagy Ervin, Gáspár Laci, de még a youtuber Dancsó Péter is.