Súlyos dolog derült ki Berki Krisztián örökségéről: nagy bajban lehet az özvegye

Már egy hónapja, hogy ehunyt Berki Krisztián, az élet pedig a családjában is kezd visszabillenni a régi kerékvágásba. A celeb özvegye, Renáta, azaz Mazsi sokáig hallgatott a tragédia után, azonban az utóbbi időben már gyakran posztol közösségi oldalán, mégpedig éppen a veszteség utáni újrakezdésről - a Blikk pedig most arról ír, hogy már Krisztián esetleges tartozásait is elkezdte felgöngyölíteni.

A bulvárlap értesülései szerint ugyanis, hogy a közösségi oldala szerint nagyvilági életet élő volt Fradi-vezér vagyon helyett több tízmillió forintnyi adósságot hagyhatott maga után. – Albérletben lakott, a luxusautókat bérelte, vagy csak odaállt melléjük egy-egy fotó erejéig, és a sokak által irigyelt életvitele nagy része reklámszerződések és céges megállapodások eredménye. Mindenki azt hitte, rengeteg pénze van, milliomos, pedig nem – mondta korábban a lapnak egy ismerős. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Korábban a Blikk arról írt, hogy egykori fővárosi lakása felújításának tízmillióra rugó költségével is adós volt, ahogy a volt párjának megítélt gyerektartás összegét sem fizette ki az izomceleb, akinek ezek mellett is akadt még restanciája. Ezt értesüléseik szerint Krisztián édesapja segítségével igyekszik kiegyenlíteni vagy legalább csökkenteni Mazsi.

Címlapkép: Getty Images

