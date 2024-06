Kitálalt Marics Peti: komoly dolog derült ki a koncertjeikről, ezt eddig senki sem tudta

Szinte lélegzetvételnyi ideje sincs Marics Petinek, a ValMar együttes tagjának, a nyár most is pörgésről és a feladatokról szól.

Műsorvezetőként is megcsillogtathatta a tehetségét nemrég Marics Peti, zsűritagként közben a Megasztárban foglal helyet, illetve a Demjén Ferenc életéről szóló 'Hogyan tudnék élni nélküled?' című filmben is szerepel majd, amit az év végén mutatnak be.

A fiatal sztárzenész a Hot! magazinnak mesélt arról, hogy szinte pihenni sincs ideje, de nagy megtiszteltetésnek vette a felkérést.

Nagy tisztelettel fogadtam, amikor a producer, Ki­rá­dy Attila felkért a Demjén-film egyik szerepére. Nem vagyok kiforrott színész, de Attilával már dolgoztunk együtt, így ismertük egymást korábbról. Teljesen más a munkamorálom egy filmnél, mint egy klipnél. Mindenhol megpróbálok céltudatosan és produktívan dolgozni, de itt mégis van egy több száz fős stáb, amelynek a munkája függ attól, hogy szórakozok vagy hülyéskedek éppen. Ilyenkor én sem engedem meg magamnak, hogy rajtam csússzanak el a dolgok. Őszintén megvallva, hiányzik a forgatás, mert szuper hangulatban telt

- fogalmazott a VALMAR együttes egyik fele. Azt is elmesélte, hogy azért mindent ő sem vállal el, viszont így is kevés ideje jut a pihenésre.

Rengeteg olyan ajánlatot kaptam az utóbbi időben, amikre nem lehetett nemet mondani, legyen az a Hogyan tudnék élni nélküled? vagy a Megasztár, de akár reklámfelkérések is, amelyeket egyáltalán nem bántam meg, noha az utóbbi időben többször éreztem azt, hogy túlhajszolom magam. Ezért a jövőben mindenképpen odafigyelek arra, hogy a mennyiség helyett csak a minőséget nézzem. Most egy húzósabb időszakot élek meg. Közeledik a nyár, a fesztiválszezon, azonkívül mostanában sokszor ingáztam az ország legtávolabbi pontjai között a forgatás és a koncertek miatt, ezért ritkán találkoztam az alvás fogalmával. Inkább az ősz lesz a nyugodtabb időszak, hiszen már csak zenekaros felkéréseket vállalunk a ValMarral, ezért akkor lesz lehetőség pihenni, addig pedig nyomni kell ezerrel

- mesélte Marics Peti.