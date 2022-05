Kiadták a riasztást: jönnek a zivatarok, ezekben a megyékben még jég is eshet

Hidegfront éri el az országot kedden, heves széllökések és akár jégeső is lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra figyelmeztető jelzést adott ki.

Reggel a keleti országrészben még előfordulhat néhány zápor, zivatar, majd megszűnik a csapadék. Napközben a többórás napsütést fátyol- és gomolyfelhők zavarják, amelyek az északi és nyugati megyékben össze is állhatnak, helyenként zápor, esetleg zivatar is kialakulhat belőlük.

Az előrejelzés szerint kora estétől nyugat felől újra megnő a csapadék esélye, akkor már hevesebb zivatarok várhatók. A szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 32 fok között várható, de az északi határszélen, északnyugaton ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető jelzése szerint ma egy hidegfront éri el az országot, melynek hatására délutántól ismét zivatarok kialakulására lehet számítani. A csapadék először az Észak-Dunántúlt és az északi megyéket éri el, majd az Alpokalján és másutt is egyre többfelé várható. A déli megyékben heves zivatarok kialakulása is várható, amelyek mellé erősen viharos, akár óránkénti 100 kilométeres sebességű széllökés sem kizárt. Az intenzívebb csapadékgócokban pedig akár 2 centiméteres jég is eshet. A zivatarok csütörtök hajnalig is kitarthatnak.

A zivatarok miatt figyelmeztető előrejelzés és riasztás is érvényben van. Az ország több keleti járásában elsőfokú riasztás érvényes. Az alábbi hét déli megyében másodfokú figyelmeztetés érvényes: Zala, Somogy, Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés.