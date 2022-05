Óriási dobásra készül a Netflix, HBO Max, és az Amazon Prime: ezeket bűn kihagyni májusban

Erős felhozatallal készülnek a streaming oldalak májusban: nemsokára láthatjuk a Stranger Things záró évadát, de olyan filmeket is megnézhetünk majd, mint a Legendás állatok: Dumbedore titkai, vagy az Emma. Mutatjuk a legjobban várt filmeket és sorozatokat, amik májusban érkeznek még a Netféixre, HBO Maxra, az Apple TV-re és az Amazon Prime-ra.

Stranger Things 4. évad (Netflix), május 27.

Már régóta várunk a Netflix egyik leghíresebb sorozatának, a Stranger Thingsnek a befejező évadára. A sorozat a sorozat 4., egyben záró évadát a streaming csatorna két részletben fogja feltölteni: az elsőt május 27-től tudjuk majd megnézni, míg a befejező epizódokat július 1-től láthatjuk.

Jackass 4.5 (Netflix), május 20.

A Jackass még a 2000-es évek elején volt elképesztően népszer, de a jelek szerint újra aranykorát éli a sorozat, amiben egy csapat barát elképesztő őrültségekkel próbálja kinyírni magát. A februárban kijött Jackass Forever fim után 20-tól egy újabb évadon keresztül élvezhetjük az őrült kihívásokat.

Az időutazó felesége (HBO Max), május 16.

Audrey Niffengger nagysikerű könyvéből még 2009-ban készült film Rachel McAdams és Eric Bana főszereplésével, és a jelek szerint még mindig van igény arra, hogy újra vászonra kerüljön. Most sorozatként tér vissza a romantikus sci-fi, amit a rajongók az HBO Max-on fognak tudni végigizgulni május 16-tól.

Cyber Hell: Exposing an Internet Horror (Netflix), május 18.

A Netflix az utóbbi időben jobbnál jobb dokumentumfilmekkel áll elő (mint a Tinder Swindler vagy a White Hot: The Rise & Fall of Ambercrombie & Fitch, hogy csak az elmúlt időszak leghíresebbjeit említsük), és a jelek szerint ezt a szárnyalást folytatja tovább. A Cyber Hell egy dél-koreai internetes zaklatási botrányt dolgoz fel, ami egy olyan téma szintén, ami milliókat érint világszerte. Mindenképpen érdemes lesz rávetni egy pillantást.

Senior Year (Netflix), május 13.

A Senior Year című film még a hétvégén felkerül a Netflix kínálatába. A Rebel Wilson főszereplésével készült vígjáték nem kínál többet, mint amit hasonló műfajú társai: egy könnyed kikapcsolódást. A történet szerint Stephanie (Rebel Wilson) gimis évei végén egy baleset miatt kómába kerül, de 37 évesen felébred és visszatér a gimnáziumba közel 20 évvel később. Ez pedig egy tökéletes alap egy könnyed vígjátékhoz.

A láthatatlan ember (Netflix), május 16.

A láthatatlan ember azon hánytatott sorsú filmek egyike, aminek a bemutatója pont 2020-ban, a pandémia kezdete előtti napokban volt. Most viszont kap egy második esélyt a Netfixen a H.G. Wells könyve alapján készült horror, és kár lenne kihagyni: a Szolgálólány meséjéből is ismert Elisabeth Moss játssza ugyanis a főszerepet.

Éjszakai égbolt (Amazon Prime), május 20.

Május 20-án érkezik az Amazon Prime-ra az Éjszakai égbolt, ami összeállításunk talán legkülönösebb sorozata: a történet szerint ugyanis egy házaspár talál egy titkos átjárót egy másik bolygóra a fészerében. A történet pedig téren és időn ível át, hiszen nemsokára kiderül, hogy a kamrájuk többre is képes, mint a már fent említett furcsaságra.

Akkor és most (Apple TV+), május 20.

Május 20-án, három epizóddal indul a Now & Then (Akkor és most). A thriller összesen 8 epizódból fog állni és minden pénteken, egészen június 24-ig hetente új epizódot fogunk tudni megnézni. A sorozat egyébként a fiatalkori vágyak és a felnőttkor valósága közti különbséget vizsgálja, és a kezdete se akármilyen: egy csapat főiskolai barátnő együtt ünnepel, aminek egyikük halála vet véget.

Love, Death & Robots 3. évad (Netflix), május 20.

A Love, Death & Robots egy felnőtteknek szóló animációs sci-fi antológiai sorozat, aminek most a harmadik évada fog felkerülni a streaming oldalra. A sorozatot pedig mindenképpen iktassuk be napjainkba, mert nem akárkinek a nevéhez fűződik. A sorozat egyik producere és rendezője ugyanis David Fincher, akinek a nevéhez olyan klasszikusok fűződnek, mint a Harcosok klubja vagy a Hetedik.

Teherán 2. évad (Apple TV+), május 6.

A Teherán a listánk egyik olyan sorozata, aminek a premierdátuma már egy héttel ezelőtt megvolt, de a Teheránnak mindenképpen itt kell lennie, hiszen már az első évad is nagy sikert aratott, ráadásul olyan sztárok tűnnek fel benne, mint Glenn Close. A történet középpontjában Támár, egy hacker áll, aki a Moszadnak dolgozik és az a feladata, hogy elpusztítsa az iráni atomreaktort.

Az utolsó lépcsőfok (HBO Max), május 6.

Az HBO Max mindig is erős volt a kisvárosi krimikben (gondoljunk csak a Tudhattad volnára), így nem véletlen, hogy repesve vártuk a következő sorozatot. És a jelek szerint most se kellett csalódnunk, ugyanis az HBO hű volt önmagához, és hozta a már megszokott szintet: a sztárdömpinget és a hihetetlenül izgalmas, fordulatos krimit.

Az essexi kígyó (Apple TV+), május 13.

Az essexi kígyó holnap érkezik az Apple TV+-ra, és nem véletlen, hogy mindenki izgatottan várja. A két főszereplő Tom Hiddelston és Claire Danes, akik együtt erednek egy mitikus lény nyomába. Ráadásul Hiddelston, akit a legtöbben Lokiként ismernek egy lelkészt alakít, ami még a kétkedőket is meggyőzi, hogy megéri megnézni.

Legendás állatok: Dumbledore titkai (HBO Max), május 29.

Ahogyan az már megszokott az HBO Max a filmeket a mozis premierjük után 45 nappal elérhetővé teszi az előfizetői számára. Most sincs ez másként, május 29-én érkezik az HBO Maxra a Harry Potter franchise legújabb része, a Dumbledore titkai. A film forgatása nehezen indult, hiszen le kellett cserélni Johnny Deppet, miután családon belüli erőszakkal vádolta meg volt felesége, de a rajongók végül nem csalódtak, így érthető, ha mindenki várja a filmet.