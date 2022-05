Csak a látszat volt a luxusélet: anyagi gondjai lehettek Berki Krisztiánnak?

A luxusélet csak kirakat volt? A barátai szerint egy forintja sem volt a élő celebnek, így kérdéses az is, hogy ki fogja eltemetni Berki Krisztiánt.

Berki Krisztián temetésére vélhetően Hódi Pamela, Berki Mazsi és a barátok adják majd össze a pénzt a legfrissebb hírek szerint. A celebről kiderült, hogy bár hiába keltette azt a látszatot, hogy luxuséletet él, valójában az utóbbi időben anyagi gondokkal küzdött, ami miatt konfliktusokba is keveredett.

Egy barátja szerint ez nem azt jelentette, hogy kéregetett, hanem úgy vett igénybe szolgáltatásokat, hogy azért nem fizetett, hanem a saját oldalain reklámozta azokat.

Berki épp most készült a médiás visszatérésére, egy kereskedelmi tévénél műsorvezető lett volna. Ha nem is milliókat, de havonta több 100 ezer forint bevételt jelentett volna neki. Ráadásul dupla volt az öröme, mert imádott a nyilvánosság előtt szerepelni

– magyarázta a naphire.hu-nak a celeb egyik közeli ismerőse. Állítólag Berki éppen a pénz miatt veszett össze a bankrablóból keramikussá szelídült Viszkissel, akinek a műhelyében porosodik az ázsiai kalandjukról szóló, közös könyvükből ezer eladatlan példány. Amit Berki nem akart elvinni és eladni, pedig a könyvekért 2,5 millió forintot kaphatott volna. A Viszkis ígérte: eladja Berki könyveit, a pénzt pedig a néhai médiaceleb kislányainak adja oda.

Addig azonban el kell temetni Berki Krisztiánt, de a nagy kérdés az: miből? Hiszen közeli barátai szerint Berkinek egy vasa sem volt.

Abban biztos vagyok, hogy Berki nem köztemetéssel kapja meg a végső tisztességet, hanem Mazsi, Pamela és a barátai majd összedobják rá a pénzt

– vélte a híresség ismerőse.

Közben édesanyja után Berki Krisztián édesapja is nyilatkozott fia haláláról. A Blikk beszámolója szerint Berki szülei válása miatt sokáig neheztelt édesapjára, de első kislánya, Natasa születése után úgy érezte, szüksége van rá. Hat évvel ezelőtt még úgy tervezte, feleségül veszi akkori párját, a kislány édesanyját, Hódi Pamelát, és Berki Krisztián az édesapjától, Berki Ferenctől kért tanácsot. A celeb korábban azt mesélte, hogy kapcsolatuk nem volt mindig idilli, csak az elmúlt években kerültek ismét közel egymáshoz.

Nem vagyok jól, nagyon nem… El kellett már temetnem az édesanyámat, édesapámat, de azt sosem gondoltam, hogy a gyermekemet is nekem kell búcsúztatnom

– nyilatkozta az idős férfi a lapnak. Majd hozzátette:

Kérem, fogadják el a gyászomat, és higgyék el, emellett is megvan a magam baja.

Korábban édesanyja is nyilatkozott, aki szerint magas vérnyomása okozhatta a médiasztár halálát. Mint ismert, Berki holttestét péntek reggel IX. kerületi lakásának a teraszán Hódi Pamelával közös kislánya találta meg, aki sajtóinformációk szerint állítólag először azt hitte, csak alszik, ezért még be is takarta.