HBO Max: zökkenőmentes volt az átállás, emiatt viszont fájhat az HBO GO előfizetők feje

Tegnap, március 8-án hazánkba is megérkezett az HBO Max. Az HBO Go-ról történő átállás, a megnövekedett érdeklődés ellenére is szinte zavartalanul lezajlott - tájékoztatta az HBO Magyarország a Pénzcentrumot. Az ügyfelek visszajelzése szerint mindössze pár kisebb technikai hibával találkozhattak az HBO GO korábbi ügyfelei, míg a legtöbb panasz arra érkezett, hogy az HBO GO-ban mentett kedvencek és előzmények mind elvesztek.

Címlapkép: Getty Images

