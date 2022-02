Ócska trükkel veri át a nőket a modernkori házasságszédelgő: vigyázz, újra szabadlábon van!

Netflix új dokumentumfilmje, a Tinder Swindler egy hírhedt szélhámos történetét meséli el, aki piramisszerűen az egyik nőtől kicsalt pénzből szedi fel másikat, miközben olyan fényűző életet él, amit nekünk olykor elképzelni is nehéz. A több mint 2 órás film nem kevés tanulsággal fűszerezve fedi fel korunk a közösségi média, a randiappok legnagyobb csapdáit, és egy csapásra semmisíti meg azon meggyőződésünket, hogy az interneten bárkit lenyomozhatunk pillanatokon belül.

Netflix új dokumentumfilmje, a Tinder Swindler egy hírhedt szélhámos történetét meséli el, aki piramisszerűen az egyik nőtől kicsalt pénzből szedi fel másikat, miközben olyan fényűző életet él, amit nekünk olykor elképzelni is nehéz. A több mint 2 órás film nem kevés tanulsággal fűszerezve fedi fel korunk a közösségi média, a randiappok legnagyobb csapdáit, és egy csapásra semmisíti meg azon meggyőződésünket, hogy az interneten bárkit lenyomozhatunk pillanatokon belül.

Manapság, amikor már életünk egyre több szegmense költözik át az online térbe, igazán nem meglepő, hogy a szerelmi életünk egy jelentős részét is ott éljük. De míg a személyes adatainkat, fiókjainkat erős jelszavakkal védjük, gyanakszunk minden gyanús e-mailre, álhírre, összeesküvés-elméletre, ha érzelmekről van szó, hajlamosak vagyunk az összes óvintézkedésről egy csapásra megfeledkezni. Olykor egy randiapp nem kevésbé veszélytelen, mint egy kéretlen spam, vagy egy váratlan vírus az eszközeinken.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Netflix új dokumentumfilmje, a Tinder Swindler, ami egy hírhedt szélhámos történetét meséli el, aki a Tinder társkereső alkalmazást használta arra, hogy luxuséletet éljen, miközben Európa-szerte vágta át a nőket. És teszi ezt még most is talán...

Simon Hayut/Leviv giga-milliárdos gyémántkereskedőnek adja ki magát, de gyakran és ügyesen vált személyazonosságai között. A taktika, amivel rá tudja venni a nőket, hogy pénzeljék őt milliárdos létére, nem túl bonyolult, de nagyon hatásos, hiszen nem csak a szeretetre, de az aggodalomra apellál. Összejön egy nővel a Tinderen, elviszi egy költséges és lenyűgöző első randira (pl. egy magánrepülős útra), majd lassan felépíti a kapcsolatukat, úgy mintha valódi lenne. De titokban persze más nőket is fűz, és a tőlük már kicsalt pénzből fedezi a költségeit.



Vádlói, akik a filmben összesen hárman vannak, azt állítják, hogy egy ponton Hayut azt mondta nekik, nagyon aggódik, mert "ellenségei" fenyegetik. Majd, hogy tovább aggódjanak a lányok, vérző fejű testőréről küld nekik fotót, mondván, megtámadták őket, menekülésre kényszerülnek. Mivel sajátját nem használhatta, megkérte a lányokat, igényeljenek a saját nevükre hitelkártyákat, amiket használhat. És a lányok persze örömmel teljesítették a kérését, sorra vették fel a hiteleket, amiből azonban már újabb nőket hódított meg. Gyakorlatilag egy piramisjátékot épített fel.

A The Times of Israel szerint már csaknem 10 millió dollárt csalt ki Európa-szerte a nőktől ezzel a módszerrel.

Csalók mindenütt

A Pénzcentrum oldalán is rendszeresen beszámolunk adathalász bűncselekményekről, gyanús telefonhívásokról, melyeknek célpontja gyakran a legsérülékenyebb társadalmi rétegek, úgy mint az idős emberek, az otthon kisgyermeküket gondozó anyák, de ezek szerint az egyedülálló fiatal nők is közéjük tartoznak, akik olykor talán túl naivan állnak a férfiakhoz. Nem lehet elégszer felhívni a figyelmet az óvatosságra!

Ki ekkora hülye?

Persze első blikkre mindenkinek az jut eszébe, aki még nem volt ilyen helyzetben: mennyire kell ostobának lennie annak a nőnek, aki beveszi mindezt? Ez a hozzáállás azonban nagyon káros. Gondoljunk csak bele, az ember pszichéje úgy működik, hogy egy szépen, lassan, óvatosan felépített történetben, amiben ő kifejezetten hinni akar, hinni is fog, és az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodik – még akkor is amikor egy külső szemlélő már rég látja, hogy ez kamu.

Mielőtt pálcát törnénk a filmben megszólaló három áldozat felett, tartsuk fejben, hogy bárki, de tényleg bárki válhat ítélkezőből netes csaló áldozatává a másodperc törtrésze alatt.