Óriási üzletek a Cápák közöttben: 185 milliót ért egy-egy jó ötlet a befektetőknek

Újabb előzetest közöltek a Cápák között 4. évadából. Most kideült, hogy a kőkemény befektetők nem álmokba, hanem üzletbe fektetnek. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Látható, hogy ezt sok jelentkező nem tudta, legalábbis a nagyhalak jópár versenyzővel közölték, hogy a termékükben nem lehet hinni, és "a semmire kértek 50 milliót". De hatalmas üzleteket is nyélbe ütöttek a Cápák: Balogh Levente például 12,5 százalékos részesedésért cserébe 500 ezer eurót (kb. 184,5 millió forintot) adott az egyik kishalnak, de Moldován András és Balogh Petya is ennyivel szállt be valamelyik üzletbe. Ne feledd: Január 2-án 18:50-kor elstartol a Cápák között új évada az RTL Klubon!

Címlapkép: Getty Images

