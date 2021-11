Vadonatúj hobbi terjed a pandémia utáni világban: erre tényleg nem sajnálják a pénzt a magyarok

A kijárási korlátozások hosszú hetei nyomot hagytak szokásainkon: egyre többen fordultak az otthoni kikapcsolódások felé – és ez meglátszik az ehhez kapcsolódó áruk, például a társasjátékok forgalmán is. Peregnek az eladások. Összeszedtük az idei év legmenőbb, legizgalmasabb gyerek és nagy gyerek társasait, hogy egyszerűbb legyen a választás.

Úgy tűnik a pandémia korábban megismert, hosszú bezárkózós szakaszának már vége - bár Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában nem vetette el egyértelműen, hogy Ausztriához, Szlovákiához, Csehországhoz hasonlóan mi is bezárkózunk, erre csak a legvégső esetben lehet szükség. Azonban a kijárási korlátozások hosszú hetei nyomot hagytak szokásainkon: egyre többen fordultak ugyanis az otthoni kikapcsolódások felé – és ez meglátszik az ehhez kapcsolódó áruk, például a társasjátékok forgalmán is. Peregnek az eladások.

A top 3 társasjáték ebben az évben a Játéknet vásárlói körében az Igaz vagy Hamis junior társasjáték ( 10 999 Ft) lett. Őri Gergely, a webáruház ügyvezető igazgatója is megerősítette, hogy a társasjátékok reneszánszukat élik, a legjobban teljesítő játékkategória. Ezen belül is náluk kiemelkedően teljesítenek a funkciós, beszélő társasjátékok, például a Fel ne ébreszd aput! (8 999 Ft) vagy az Undi Guszti (10 999 Ft). A táblajátékok közül pedig nagyon megy a Monopoly: Szuper teljes körű bankolás (16 999 Ft), a Harry Potter Roxforti csata (15 999 Ft) és a Jumanji (6 999 Ft), ez utóbbi a közönség szavazata alapján az Ország Játéka 2021 díjat is elvihette a Családi/parti társasjáték kategóriában. Sőt, a 2021-es ünnepi időszakban Top 10 játékkategóriájába a REGIO várakozása szerint a társas az első helyen fog szerepelni, a Legót és a kreatív, fejlesztő játékokat is megelőzve.

18 éven felülieknek is!

A társasjátékokról hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy gyerekjátékok, ami részben igaz is, ám ma már egyre több felnőtt tölti kockák, kártyalapok, színes bábuk fölött az estéit, hétvégéit. Persze ne csak a hagyományos társasokra gondoljunk, hiszen ma már több ezer féle játék érhető el a piacon akár magyarul is. Nem túlzás állítani, iparág épül a játékos kedvű, folyton újat és újat akaró felnőttek kiszolgálásra.

Egyértelműen megugrott a társasjátékok iránti igény és a játékos kedv mióta pandémia van, mind a huszonévesek, mind a 30-40-esek körében. Ez az egyik legfelkapottabb felnőtt hobbivá vált. A pandémia alatt a közönség, a játékosok igénye megnőtt az egymásra figyelős, esetleg kooperatív partijátékokra, melyekből idén is több megjelent, például: Hullámhossz, Time's up party, Egyszer volt történetmesélős társasjáték

– mondta el a Pénzcentrumnak Győri Zoltán társasjáték tervező, a Mit Játsszunk? vloggere.

Idei év legnépszerűbb játékát nehéz kiemelni, mert általában ezt jövő év elején lehet eldönteni, hogy mi is az - mert akkor látszódnak az adatok pontosan. Nemzetközi szakmai zsűri szerint (Spiel des Jahres = Év játéka díj) a Mirco Macro Crime City társasjátéké (kb. 8 000 Ft) az év játéka díj, az egyszerűsége és könnyű kezdhetősége, könnyen taníthatósága miatt. Ezzel is megerősítve, hogy a könnyű játékoké a jövő.

Az idei felhozatalból Zoli személyes kedvencei a Top 10 (kb. 6200 Ft), a Cascadia vadvilága (kb. 11 000 Ft), és a Canvas (kb. 9 000 forint).

Izgalom a köbön

Kíváncsiak voltunk arra is, melyik játék bizonyult a lehizgalmasabbnak idén, ám mint kiderült, erre nem is olyan könnyű válaszolni, hiszen sokféleképpen lehet izgalmas egy társasjáték. Lehet mechanikailag, történetileg vagy fizikai aktvitiás tekintetében is. Mechanikailag az elmúlt évek egyik legizgalmasabbja a The Mind (Érezz rá!) című játék (kb 3 000 Ft) , mely 1-100-ig számozott kártyákkal oldja meg a kooperatív élményt egyszerűen de nagyszerűen. Történet szempontjából a Bűnügyi krónikák társasjáték (kb. 10 000 Ft), mely egyrészt applikációt használ és ebben a tekintetben is modern társasjáték, másrészt a játékosok közösen izgalmas és innovatív bűnügyeket oldhatnak meg egy történeten keresztül. Fizikailag pedig igény lett, hogy a klasszikus mozdulatokon kívül (kockadobás, kártyahúzás) egyéb izgalmas motívumok is megjelenjenek, mint például művészeti alkotás készítése a Canvasban vagy Képérzékben (kb. 11 500 Ft); egyszerű de nagyszerű rajzolás a Skicc című játékban (kb. 6 000 Ft); pöckölés a Pöccenő profétákban (kb. 13 000 Ft).