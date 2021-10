Anyagi helyzetéről vallott Kiszel Tünde: utolsó tartalékait élte fel

Másfél éve nem hívták szülinapokra, bulikra. Egyetlen szerencséje, hogy jött a felkérés az RTL Klubtól.

A naptárairól ismert műsorvezetőt és főállású celebet a Story magazin kérdezte meg legutóbb, miután feltűnt az Álarcos Énekesben. Ott a Kacsa jelmeze alatt énekelt, és mint kiderült, nagyon jól jött számára az RTL Klub felkérése, miután a pandémia gazdasági hatásai őt is nagyon megviselték.

A járvány miatt nem tarthattam meg a szokásos naptárdedikálásokat. Csak online lehetett rendelni belőlük. Most készül a 2022-es kalendárium, remélem, ezzel már nem lesz gond. Szülinapokra, bulikra szoktak hívni sztárvendégként, de ezeket sem lehetett megtartani. Az elmúlt másfél évben a tartalékaimból éltem. A műsorban is megemlítették, hogy nagyon spórolós vagyok, erre a pandémia alatt szükségem is volt. Persze ha a kislányomnak, Donatellának kellett egy fellépőruha, egy könyv vagy egy kotta, azt gondolkodás nélkül megvettem.

– árulta el Kiszel a lapnak.

Az Álarcos Énekes adásában egyébként sokakat meglepett, hogy a naptárdíva volt a maszk alatt. Néhány héttel ezelőtt Szandi úgy gondolta, hogy a Kacsa jelmezben Oszvald Marika énekel, de tippje nem jött be. Az adás végére sem jött rá egyik nyomozó sem, mégis kiderült, hogy a maszk alatt végig Kiszel Tünde volt.

Kiszel ennek ellenére élvezte a feladatot és még a lányának, Donatellának sem árulta el, hogy szerepel a műsorban. "Fantasztikus volt. Nagy élmény, nagy kaland. Kicsit nehéz ebben a jelmezben menni, tényleg csak totyogni lehet, de azért nagyon jó volt".