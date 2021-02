Megdőlt a halolaj-tévhit: fölöslegesen tömjük magunkba az omega-3-at?

A halolaj tartalmú készítmények nagyon népszerűek Magyarországon, rengetegen szedik az omega-3-at étrend-kiegészítőként. De vajon tényleg hasznosak ezek a tabletták? Megelzhetőek így a szív- és érrendszeri betegségek? Komoly vizsgálatokat végeztek a témában és kiderült, hogy nem feltétlenül igaz, amit a reklámokból hallunk!

Rengetegen szednek különféle omega-3 tartalmú étrend-kiegészítőket Magyarországon, mivel úgy tartják, a halolajjal megelőzhetőek a különféle szív- és érrendszeri megbetegedések. Azonban az utóbbi időben több szakember is állította, hogy a készítmények nem sokat érnek: egészen a közelmúltig a Harvardtól az American Heart Association-ig minden szaktekintély a halolajas kiegészítőket ajánlotta azoknak, akik nem fogyasztanak elegendő halat.Azonban aggodalmak merültek fel a kereskedelmi halolaj-kiegészítők esetleges szennyezettsége miatt, valamint a túlhalászást is fokozta a kereslet növekedése - a feltételezett előnyök pedig nagyrészt elfeledtették ezeket az aggályokat.

Aztán 2010-ben egy tudományos cikk szerzői egyetértettek abban, hogy az omega-3 zsírsavak kevés szerepet játszanak az aritmiák, a szívinfarktus és a szívelégtelenség csökkentésében. A vizsgálatok eredményei is arra jutottak, hogy az ilyen étrend-kiegészítők valójában nem csökkentik a szívroham vagy a halál kockázatát.

2018-ban a kutatók egy nagy metaanalízis eredményeit tették közzé, amelyben tíz különböző klinikai vizsgálat során a szívbetegségben szenvedő (vagy annak kialakulásának nagy a kockázattal kitett) betegek omega-3-at, vagy placebót szedtek. Összességében kimutatták, hogy nincs jelentős összefüggés az étrend-kiegészítők szedése és a fatális, vagy nem fatális koszorúér-betegség, vagy bármilyen nagyobb vaszkuláris elváltozásközött, és arra a következtetésre jutottak, hogy nem megalapozott ezeket a termékeket ajánlani azoknak, akiknek kórtörténetében valamilyen szívkoszorúér-betegség van.

Ezt edd inkább helyette!



2020 novemberében a kutatók új adatokat osztottak meg egy nagy, placebo-kontrollos vizsgálatról, amelyen több mint 13 000 olyan ember vett részt, akik szívbetegségben szenvedtek, vagy kockázati csoportba tartoztak. A vizsgálaton 22 különböző országból vettek részt páciensek, akik napi 4 gramm omega-3-at fogyasztottak, ami nagy dózisnak számít. Kiderült, hogy a halolaj még ebben az adagban sem jelentett semmit a betegségek megelőzése szempontjából.

Személy szerint nem hiszem, hogy túlbecsültük volna az omega-3 hasznosságát. De lehet, hogy alábecsültük a hatásait, ha az omega-3-at rendes táplálékkal visszük be, nem pedig kiegészítőkből. Hiszen az omega-3 iránti megszállottság akkor kezdődött, amikor megfigyelték, hogy a Grönlandon élő őslakos népeknél sokkal alacsonyabb a szívbetegségek előfordulása, mint a közelben élő dánoknál

- mondta Monica Reinagel táplálkozási szakértő. Hiszen a grönlandi inuitok sokkal nagyobb mennyiségben fogyasztottak omega-3-at, de nem a halolaj-készítményekből. A halak, amelyeket az északi-sarkvidéki vizekből halásztak, a hagyományos étrendjük alapvető elemei voltak, nagyon kevés vörös húst vagy baromfit ettek. A közeli dánok viszont sokkal kevesebb tengeri halat, és sokkal több friss és pácolt húst ettek - idézte fel.

Tehát, ha omega-3-kiegészítőket adunk olyanoknak, akik továbbra is sok marhahúst vagy baromfit fogyasztanak, nem biztos, hogy ugyanolyan hatása lesz, mintha a húsok helyett halat ennének. Ha vacsorára például grillezett lazacot eszel, nem csak a halakban található omega-3 zsírsavakat és más tápanyagokat viszel be a szervezetedbe, hanem a pácolt, sűlt húsok összes kevésbé egészséges zsírját és nátrium-nitritjét is kihagyod

- hívta fel a figyelmet. Hozzátette, a jó minőségű halolaj-kiegészítők nem olcsók, és a befektetés nem is biztos, hogy megtérül. Monica Reinagel szerint lehet, hogy ezt a pénzt érdemes inkább jó minőségű, "rendes" halra elkölteni, hogy hetente kétszer vagy háromszor az kerüljön az asztalra.

