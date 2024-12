Árrobbanás, magasan szárnyaló árak: elképesztő, ami a pesti belvárosban történik

A 2024-es év eleje némi élénküléssel indult a budapesti belvárosi ingatlanpiacon, amit voltaképpen a 2023-as év végi hagyományos fellendülés táplált tovább. A Central Home szakértője, Ben-Ezra Orran szerint a kereslet a korábbi évekhez képest fokozatosan nőtt, különösen az újszerű, kétszobás lakások iránt. A piacon tapasztalható árak tovább emelkedtek, sok esetben meghaladva az infláció mértékét, különösen az V., VI., VII. és XIII. kerületek kiemelt területein.

A szakértő véleménye szerint az év során a piacot a következő főbb tényezők befolyásolták:

Gazdasági bizonytalanság: Az államháztartási hiány, a magas alapkamatok és az építőipari költségek növekedése kihívás elé állították az ingatlanpiaci szereplőket.

Forint gyengülése: Az előző években tapasztalt erősödés után 2024-ben 7–10%-os gyengülést regisztráltak, ami kedvezett a külföldi befektetők számára.

Befektetői aktivitás: Az ázsiai, ezen belül is a vietnámi, kínai, valamint izraeli befektetők továbbra is jelentős keresletet támasztottak, amit a júliusban bevezetett „vendégbefektetői státusz” szabályozás is erősített.

A külföldi befektetők, elsősorban az ázsiai országokból érkezők, Budapest belvárosi ingatlanpiacának kiemelt célcsoportjai maradtak. A „vendégbefektetői státusz” a következő időszakban lehetővé teszi számukra, hogy 500 000 eurós ingatlanvásárlással tízéves tartózkodási engedélyt szerezzenek, amit leginkább a luxusminőségű, tágas, központi elhelyezkedésű ingatlanokra használnak ki.

A bérbeadási piac szintén növekedett, amit a turizmus fellendülése és a diákok megnövekedett lakhatási igénye eredményezett. Az albérleti díjak 2024 nyarára 5%-kal emelkedtek az előző évhez képest, és a kereslet továbbra is meghaladta a kínálatot. Az átlagos bérleti díjak idén így alakultak.

Stúdiólakások: 140 000–160 000 Ft/hó

Nappali egy hálóval: 180 000 Ft/hó felett

Kétszobás lakások: 230 000 Ft/hó felett

Az eladó ingatlanok piacán sem volt kevésbé eseménytelen a 2024-es év. Az V. kerületben és a VI. kerület Andrássy úti szakaszán az ingatlanárak 2 000 000 Ft/m² felett mozogtak, míg a VII. és VIII. kerületekben, valamint Újlipótvárosban az árak 1 200 000–1 500 000 Ft/m² között ingadoztak. A piaci dinamika az év második felében is folytatódott, az érdeklődők leginkább az AirBnB-re alkalmas, felújított, központi lakások iránt mutattak keresletet.

A belvárosi ingatlanok piacán az alku mértéke jelentősen különbözött az ingatlanok állapota és elhelyezkedése alapján:

Felújított, prémium lakások: Az alkulehetőség kevesebb mint 5%, az értékesítési idő rövid.

Átlagos állapotú lakások: Az alkuérték akár 15% is lehetett, az értékesítési idő pedig hosszabb, mivel a magas felújítási költségek visszatartották a vevőket.

„Úgy összegezném, hogy egy sikeres, de kihívásokkal teli évet zárunk” – jelentette ki Ben-Ezra Orran. –„2024-ben a budapesti belvárosi ingatlanpiac továbbra is vonzó maradt mind a hazai, mind a külföldi befektetők számára. Az év során növekvő árak, erősödő kereslet és élénk bérbeadási piac jellemezte a szektort, miközben a gazdasági bizonytalanságok és a szigorodó szabályozások kihívást jelentettek. A piac rugalmasan reagált az év során, és bár az alku továbbra is jelen volt, a jó minőségű, központi lakások kapósak maradtak. A 2024-es év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy a belvárosi ingatlanpiac stabilitása és vonzereje továbbra is meghatározó Budapest gazdasági és ingatlanpiaci életében.”