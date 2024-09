Őrült roham indult ezekért a lakásokért: úgy veszik ezeket a magyarokat, mintha nem lenne holnap

Évek óta nem volt akkora a vevői érdeklődés a hazai ingatlanpiacon, mint az idei év első nyolc hónapjában. A Duna House Barométer Kereslet indexének adatai alapján a 2023-as év átlagos keresleténél 27, az aktívabb lakáspiaci forgalommal zárult 2022-es év átlagánál pedig 16%-kal magasabb értéken áll idén a mutató. Az ingatlanközvetítő szakértői optimistán állnak az év fennmaradó részéhez, hiszen a szegmensben érezhető pozitív hangulat, valamint a lakosság ingatlanpiacba vetett bizalmának erőssége mellett a tranzakciókhoz szükséges anyagi források is biztos alapot teremtenek a további üzletzárásokhoz.

Rég nem látott aktivitást tapasztalnak a szakemberek az idei évben a hazai ingatlanpiacon, amely mind a vevői keresleten, mind a megvalósult tranzakciók számában érezhető. Az MNB legfrissebb Lakáspiaci jelentése szerint 2022-höz képest a tavalyi, rendkívül gyenge ingatlanpiacon 21%-kal kevesebb tranzakció zárult. Ezt követően azonban 2023. év végétől már élénkülni kezdett a lakáspiaci forgalom, így 2024 első negyedévében országosan 30 százalékkal bővült az adásvételszám az előző év azonos időszakához képest. „Az év során a finanszírozási lehetőségek javulása, a megújult otthonteremtési támogatások, kamattámogatott hitelek elérhetősége pedig olyannyira fokozta az ingatlanvásárlási kedvet, hogy 2023 azonos időszakához képest, a Duna House Tranzakciószám-becslésének adatai szerint az idei év első nyolc hónapjában már 42%-kal több magyar ingatlan cserélt tulajdonost.” – kezdte Benedikt Károly, a Duna House PR és elemzési vezetője.

A megvalósult tranzakciókon felül a friss kiadványban közzétett Kereslet index változása is kiemelt figyelmet érdemel, hiszen a mutató havi értékeiből számított átlaga alapján 2024 első nyolc hónapjának kereslete a gyengébb, 2023-as év azonos időszakának átlagánál 15 ponttal teljesít jobban, de még az ingatlanpiaci szempontból jóval aktívabbnak számító, 2022-es év első nyolc hónapjának átlagos keresletét is 2 ponttal meghaladja. Amennyiben az előző évek 12 havi keresletének átlagát hasonlítjuk az idei év eredményeihez, úgy még szembe ötlőbb a különbség, hiszen az idei év első nyolc hónapjának átlaga (79) 2023-hoz képest 27, 2022-höz képest pedig 16%-kal erősebb keresletet mutat. További érdekesség, hogy a tranzakciók terén – a KSH közlése szerint 160 678 lezárult adásvétellel – az elmúlt években rekordernek számító 2021-es év átlagos keresletétől is csupán 3 ponttal marad el az idei évben mért vevői érdeklődés.

„A gazdasági helyzet, az erős infláció, a hitelezési nehézségek és a magas kamatszint eredményeként 2023-ban javában azok vágtak csak bele az ingatlanvásárlásba, akik élethelyzetük miatt kénytelenek voltak a bizonytalan ideig tartó kivárás helyett azonnal cselekedni. Akik tervezték, hogy ingatlant vesznek, de a bizonytalan körülmények miatt elhalasztották a döntést, azok idén már egyértelműnek tartják, hogy nincs mire várni, most kell ingatlant vásárolni. Ennek megfelelően az év hátra lévő részében számottevő vevői érdeklődésre és további, nagyszámú tranzakciózárásra számítanak az ingatlanközvetítő szakértői.” – tette hozzá Benedikt Károly.