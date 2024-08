Tényleg elképesztő: 6 millió forintot fizet az önkormányzat annak, aki ebbe a faluba költözik

Az elmúlt évszázadban a városok vonzereje és az iparosodás hatására vidéki térségek világszerte elnéptelenedtek, veszélybe sodorva a hagyományos életmódot és építészeti örökséget. Miközben a fiatalabb generációk tömegesen vándorolnak a metropoliszokba, a falvak idős lakossága lassan kihal, és ezzel együtt egy egész régió történelme is feledésbe merül. Az urbanizáció kihívásaira új megoldások születnek, mint például Spanyolország Extremadura régiójának digitális nomád programja, amely a modern technológiát hívja segítségül a vidék újjáélesztéséhez.

Sőt, az elkövetkező évtizedekben a vidékek elnéptelenedés felgyorsul. 2014-ben az Egyesült Nemzetek Szervezete megállapította, hogy a világ népességének 54%-a már városi területen él – ez az arány 1950-ben még 30% volt, és 2050-re várhatóan 66%-ra emelkedik.

A migráció krónikus problémává vált, amelyet ma már szinte lehetetlen megállítani: a fiatalabb generáció maga mögött hagyja a kistelepüléseket, Európa félig elhagyatott falvainak megmaradt idős lakossága lassan kihal, és magával viszi a régió történelmének, hagyományainak és életmódjának nagy részét.

Persze megfelelő tervezés és irányítás esetén az urbanizáció csökkentheti a szegénységet és az egyenlőtlenségeket a foglalkoztatási lehetőségek és az életminőség javításával, többek között a jobb oktatás és egészségügy révén. De ha rosszul tervezik, vagy sehogy, az urbanizáció torlódáshoz, magasabb bűnözési arányhoz, környezetszennyezéshez, növekvő egyenlőtlenséghez és társadalmi kirekesztéshez vezethet. Gazdasági szempontból az egyenlőtlenség általában nagyobb a városokban, mint a vidéki területeken.

Mi lehet a megoldás a problémára?

A megoldást nyilván nem az lesz, hogy a fiatalok tömegei egyszer csak visszatérnek a falvakba földet művelni, gazdálkodni, bár erre is akadnak példák, sokkal inkább a technológia fejlődése hozhat enyhülést.

A digitális nomádok Európa számos területén nemkívánatosakká váltak, azzal vádolják őket, hogy súlyosbítják a dzsentrifikációt és kiszorítják a helyi lakosságot. Spanyolország egyik régiója azonban továbbra is szívesen látja a távmunkásokat - olyannyira, hogy pénzügyi támogatást kínál azoknak, akik odaköltöznek.

Kik azok a digitális nomádok? Az elmúlt négy évben robbanásszerűen megnőtt az ilyen életmódra váltók száma, a Covid-járvány pedig tovább gyorsította ezt a folyamatot. 2022-ben több mint 35 millió digitális nomád élt világszerte. A legtöbben Észak-Amerikában (56%) váltottak erre az életmódra, ezt követi Európa 27%-kal, míg a világ más régiói a digitális nomád lakosság mindössze 17%-át teszik ki. A digitális nomád lét elterjedését segíti az is, hogy egyre több ország figyel fel annak pozitív gazdasági hatásaira. A legtöbb digitális nomád ugyanis hazájában keresi a napi betevőt, a pénzt azonban már egy másik országban költi el. Vagyis a fogadó ország is profitál a helyzetből, anélkül, hogy komolyabb kötelezettséget vállalna az utazni vágyókért. A fent vázolt helyzet miatt évről-évre egyre több ország teszi elérhetővé a digitális nomád vízumot, mely lényegesen hosszabb tartózkodást tesz lehetővé, mint például egy turista vízum.

Extremadura Spanyolország egyik legalacsonyabb népességű és legkevésbé fejlett régiója. Az egy főre jutó GDP az országban az egyik legalacsonyabb, a munkanélküliségi ráta pedig 17,6 százalékos, szemben a 11,9 százalékos országos átlaggal- írja be az Euronews.

A lakosság és a gazdaság megerősítésére a hatóságok 2 millió eurót különítettek el 200 távmunkás és digitális nomád régióba történő áttelepülésének támogatására. A pénzügyi támogatás mellett a digitális nomádok alacsonyabb megélhetési költségekkel találkozhatnak, mint más spanyol területeken. A Numbeo szerint a spanyol fővároshoz, Madridhoz képest az extremaduriai Badajozban átlagosan 30 százalékkal kevesebbe kerül az étkezések, a tömegközlekedés és a közüzemi szolgáltatások.

A programra olyan magasan képzett szakemberek pályázhatnak, akik képesek teljes mértékben távolról és online dolgozni, de vállalniuk kell, hogy legalább két évig Extremadurában élnek és dolgoznak távmunkában.

Külföldi állampolgárok is jelentkezhetnek, de csak akkor, ha jogszerűen tartózkodnak Spanyolországban, és rendelkeznek a zöld uniós bizonyítvánnyal vagy a nem uniós TIE-kártyán szereplő külföldi személyazonosító számmal (NIE).

A támogatás összege 8000-10 000, euró között mozog, azaz 3-4 millió forint, további 4000-5000 euró közötti összeg, 1,5- 2 millió forint járhat azoknak, akik a kezdeti két év után még egy évig maradnak. A pályázatok várhatóan szeptember közepén nyílnak meg, és addig lesznek elérhetőek, amíg a forrásokat szét nem osztják.

A falvaink fele haldoklik

- nyilatkozta korábban egy szakértő a vidéki Európa helyzetéről, utalva arra, hogy a digitális nomád központok segíthetnek újjáéleszteni ezeket a területeket.

Hogyan pályázhatnak a digitális nomádok az Extremadura ösztöndíjra? A pályázatokat elektronikus úton kell benyújtani. A pályázóknak rendelkezniük kell egy olyan digitális tanúsítvánnyal vagy elektronikus spanyol személyi igazolvánnyal, amely lehetővé teszi az elektronikus azonosítást.

Olaszország is küzd az elnéptelenedéssel

Több mint 10 éve pörög már nagyon Olaszország elnéptelenedő településein az 1 eurós házak/lakások biznisze. Időről időre, de akár úgy is írhatnánk, hogy folyamatosak azok az ingatlanhirdetések, amikben alaphelyzetben egy nagyon szép tájon, ám legtöbbször igen rozoga lakást, házat árulnak gyakorlatilag ingyen vagy pár száz forintért. Elsőre ez persze meredeken hangzik, főleg olyan ingatlanárak mellett, amiket itthon tapasztalunk, de képzeljük el, hogy egy festői olasz faluban vagy egy csendes spanyol településen lehetne egy ingatlanunk szinte fillérekért. Nem csoda, hogy az „egy eurós házak” és hasonló ingatlankampányok az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak Európa szerte.

Vannak más országok is, akik próbálkoznak ezzel. Tavasszal például arról számoltunk be, hogy mindössze 1 euróért kínálnak eladásra egy felújítandó ingatlant a franciaországi Saint-Amand-Montrond kisvárosban. Viszont a helyi önkormányzat számításai szerint a felújítás forintban akár 50 millióba is kerülhet, ami azért nagyon nem kevés pénz.

Az olaszországi 1 eurós őrület azonban nem most, hanem 2011-ben kezdődött egy Gangi nevű kis faluval, amit aztán számtalan más település követett. Ilyen volt többek között Maenza, Szardínia vagy ahogy éppen most látjuk, Szicília. De hasonló eredetű betelepítési kísérletek vannak Kanadában és a skót szigeteken is.