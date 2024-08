Halált hozó rovarok fészkeltek be Oszter Alexandráékhoz: egy szakember sem vállalta, maguk végezték az irtást

Oszter Alexandra párja életveszélybe sodorta magát - írja a Metropol. A színésznő hivatalos Facebook-oldalán megosztott történet szerint a házuk kéményébe lódarazsak fészkeltek. Ezek a rovarok rendkívül veszélyesek, egyetlen csípéssel nagy mennyiségű mérget juttathatnak az emberi szervezetbe, és ha veszélyben érzik magukat, akkor csoportosan támadnak. Az irtásukat ezért mindenképpen érdemes szakemberre bízni. Azonban a színésznő és férje, az egykori boxoló Popovics Tamás hiába hívták ki a darázsirtókat, nem vállalta senki a mutatványt. Így Tamásra hárult a feladat, hogy kimásszon a tetőre, és elvégezze az irtást, melyről felesége videót is készített.

Oszter Alexandra a közösségi médiában számolt be arról, hogy férje kénytelen volt maga kiirtani a kéményükbe fészkelt lódarazsakat, mert azt egy szakember se vállalta. Az akció sikerült, viszont nem volt veszélytelen - nem csak az agresszív darazsak miatt, hanem mert a tetőre kellett hozzá kimászni.

"A probléma kiindulópontja, hogy egyetlen szakember sem vállalta a tetőn való kimászást" - magyarázta posztjában a színésznő, miért kellett házilag megoldani az irtást:

A darázsirtást érdemes szakértőre bízni

2024-ben a hőség hatására a rovarok intenzíven tudtak most elszaporodni és amennyiben ez a felmelegedés és idő előtti tartós meleg lesz a jellemző, fel kell készülni a darazsak nagyobb számú megjelenésére - tudta meg az Agrárszektor Kovács Tamástól, a Nova-Tox Profi Kft. ügyvezető igazgatójától. A szakember hangsúlyozta: a jelenlegi helyzet eléggé aggasztó, augusztus végére ugyanis a darazsak tömeges megjelenése akár kritikus mértékre is eszkalálódhat.

Az elmúlt 2-3 évben nem kedvezett olyan mértékben az időjárás a darazsaknak, hogy tömegesen elszaporodjanak Magyarországon, 2024-ben azonban közel 3 héttel hamarabb jött a nagy meleg, az erős és tartós kánikula, a természet pedig váratlanul beindult, a mezőgazdaságban is majd 3 héttel előrébb kellett hozni az aratást, betakarítást és a barackosokban is kényszeredett, gyors szüretre volt szükség. "Mindezek a feltételek, illetve az időjárás összességében nagyon kedveznek a darazsaknak. A tartós, nagy meleg, időszakos csapadékkal és rovarokban, valamint gyümölcsökben gazdag élelem forrással, igazi kánaán a rovarok és szaporodásuk számára" - magyarázta a szakember.

Ahogy arról a Pénzcentrum is beszámolt, a darázs mérge különböző vegyi anyagokat tartalmaz, amelyek gyulladást, fájdalmat és duzzanatot okoznak. A méregben lévő komponensek, mint például a hisztamin és a melittin, okozzák a helyi reakciókat. És azok, akik allergiások a darázsméregre, azoknál súlyos allergiás reakció, az úgynevezett anafilaxia alakulhat ki. Az anafilaxia pedig életveszélyes állapot, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. Ennek elmaradása pedig halált vonhat maga után.

Nem kell azonban ilyen fokú allergia sem ahhoz, hogy életveszély alakuljon ki. Hiszen bár ritkábban, de a súlyos helyi reakciók is okozhatnak komplikációkat, különösen, ha a csípés az arc vagy a nyak környékén történik, ahol a duzzanat légzési problémákat okozhat, aminek fulladás lehet a vége. Ezen felül különösen veszélyes, hogyha az embert rengeteg darázs támadja meg, akik ráadásul többször is képesek csípni. Ilyen esetben önmagában annyi darázsméreg kerülhet a szervezetbe, ami már halálos dózissá válik.

A nagyméretű darázsfészkeket mindenképp kerüljük el, és bízzuk szakemberekre azok felkutatását és elpusztítását!

A darázsirtás költsége általában több tényezőtől függ, és az árak jelentősen változhatnak ennek fényében. Árbefolyásoló tényező lehet a fészek elhelyezkedése, ugyanis ha a darázsfészek nehezen megközelíthető helyen van, például magasban vagy falon belül, akkor könnyen megugorhatnak a költségek.

Az is drágít, hogyha valakinek sürgős irtásra van szüksége kialakult veszélyhelyzet miatt, ilyenkor sürgősségi kiszállásért felárat számíthatnak fel. Ugyancsak drágítja az irtást a fészek mérete, és a darazsak száma. Nagyobb fészkek, ahol több ezer darázs is lehet, nagyobb mennyiségű irtószert és hosszabb munkát igényelnek, ami növeli a költségeket. Ugyancsak drágább lódarazsat irtani, mint sima darazsakat, úgyhogy a megrendelőnek ezzel is számolnia kell.

Egy irtással foglalkozó magánvállalkozó szerint a kisebb irtások azért 10-15 ezer forint környékén még most is kijönnek, és átlagosan 25-40 ezer forintnál ritkán kér el többet. Viszont az extrém magasságokban vagy még nagyobb, még elérhetetlenebb helyen lévő fészkek esetében a költségek 60-80 ezer forintra, vagy akár 100-150 ezer forintra rúghatnak.