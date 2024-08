Végre egy lista, amin Budapest az élen végzett: ezért költözik Magyarországra rengeteg külföldi?

Budapest vezeti a hibrid vagy távoli munkavégzés minőségét bemutató globális listát. A városokat 10 szempont alapján pontozták, többek között az éghajlat, a közlekedés, az általános megélhetési költségek és a szélessávú internet sebesség szerint 2024-ben Budapest, Barcelona, Rio de Janeiro, Peking és Lisszabon lett a munkavállalás 5 legideálisabb célpontja. A kutatás szerint a hibrid munkavállalók 84%-a fontolgatja szabadsága meghosszabbítását, hogy távolról dolgozhasson.

A „Work from Anywhere Barometer” felmérése szerint Budapest lett a világ legjobb „workcation” városa, és ezzel olyan városokat utasított maga mögé, mint New York, Berlin és Szingapúr.

A „workcation” kifejezés olyan tevékenységre utal, amelyek során az utazók a nyaralás meghosszabbítása érdekében a munkát és a szabadidős tevékenységet összehangolják, akár kombinálják. Népszerűsége egyre nő, főleg mióta a hibrid munka vált sokak számára a tényleges munkamodellé.

A hibrid munkavégzés és a felhőtechnológia elterjedésének köszönhetően a munkavállalók ma már onnan dolgozhatnak, ahol a legproduktívabbak. Ötből több mint négy (84%) hibrid munkavállaló már meghosszabbította vagy fontolóra veszi szabadsága kitolását annak érdekében, hogy távolról, az általa választott célállomásról dolgozhasson. Az International Workplace Group által végzett új kutatás kimutatta, hogy a „workcation” egyre népszerűbb az irodai dolgozók körében. A munkahelyek és a munkavállalók háromnegyede (74%) a „bárhonnan dolgozni” lehetőséget jelentős tényezőnek tekinti az új munkahely kiválasztásakor. Közel ennyien (75%) nyilatkoztak úgy, hogy a távoli munkavégzés adta szabadság növeli a munkavállalói elégedettséget.

A „Work from Anywhere Barometer” felmérés több kategóriában 10 kulcsfontosságú kritérium alapján értékelte a városokat: éghajlat, kultúra, szállás, közlekedés, étel és ital választék, megélhetés, szélessávú internetsebesség, fenntarthatóság és a rugalmas munkaterületek elérhetősége.

Budapest - (75/100)

A közlekedés és a szállások ára, a szélessávú internet, valamint a rugalmas munkaterületek elérhetősége tekintetében Budapest a hibrid munkavállalók legkedveltebb célpontja lett 2024-ben. Közép-Európa szívében, a Duna mellett fekvő a klasszikus építészetéről híres magyar főváros évente mintegy 12 millió külföldi turistát vonz. A város több mint 200 múzeummal és galériával, vibráló városrészekkel és nagy zöldterületekkel büszkélkedhet, így ideális választás a munka és a szabadidő egyensúlyát kereső digitális nomádok számára.

Barcelona - (73.5/100)

A 2023-as nyertese Barcelona volt, nem sokkal maradt le és továbbra is a hibrid munkavállalók kedvelt helyszíne, amelyet nagyszerű városi hangulat, lenyűgöző építészet és a szinte egész évre jellemző napsütés jellemez. A város népszerű azok számára, akik olyan változatos munkakörnyezetet keresnek, amely ötvözi a napot, a tengert és a homokot a kozmopolita légkörrel. Spanyolország széleskörű digitális nomád vízuma, a város kiváló közlekedési infrastruktúrája és a viszonylag megfizethető mindennapi élet biztosítja, hogy továbbra is elsőrangú célpontja marad a távoli munkavégzőknek.

Rio de Janeiro - (73.5/100)

A 2024-es „workcation” három legjobb városa közül megosztott második helyen áll Rio de Janeiro, amely a tavalyi barométer hatodik helyéről emelkedett dobogós helyre, köszönhetően a megfizethető szállás, étkezés, közlekedési költségek, valamint a gyors szélessávú internetelérhetőség terén elért lenyűgöző pontszámoknak. A világhírű karneválnak otthont adó Rio tele van éjszakai klubbal, éttermekkel és hatalmas zöldterülettel. A hibrid munkavállalóknak vonzó a meglévő digitális nomád közösség és a helyi önkormányzat támogatása (az egész városra kiterjedő 5G lefedettség és az új digitális nomád vízum), amellyel igyekeznek a várost még vonzóbbá tenni. Rio nagyvárosi kényelmet kínál a világhírű strandok, a túrázás és más szabadtéri látnivalók mellett.

Egyre több munkavállaló számára a hosszú napi ingázás ideje lejárt, mivel a hibrid munkavégzés lehetőséget kínál arra, hogy ott dolgozzunk, ahol a legjobban teljesítünk. A felhőtechnológiának és a jó minőségű internetkapcsolatnak köszönhetően ez a világon bárhol lehet

- mondta el Mark Dixon, az IWG vezérigazgatója és alapítója. Így nem meglepő, hogy egyre többen élnek a munka és az utazás összekapcsolásának lehetőségével, legyen szó akár a nyaralást meghosszabbító néhány napról, vagy akár néhány hónapról.

Ez a tendencia tovább fog gyorsulni, és egyre több vállalat fogja alkalmazni a távmunka lehetőségét, hogy javítsa a munkavállalók munka és magánélet közötti egyensúlyát, és növelje munkáltatói vonzerőt.”