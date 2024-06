Megszabadul a főváros végre óriási szégyenfoltjától: heteken belül végleg eltűnik

Legfrissebb összefoglalónkban összegyűjtöttük neked a 26. hét legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról.

Rendkívül sokakat érdekelt a héten, hogy megszabadul végre a főváros egy nagy szégyenfoltjától: elkezdődik az M2-es metróvonal Deák Ferenc téri állomásának Sütő utcai kijáratánál található beléptetőkapuk elbontása. A tájékoztatás szerint "a budapesti elektronikus jegyrendszer megvalósítása céljából 2017-ben létesített kapuk eltávolítása" várhatóan 3 hetet vesz igénybe. A munkálatok ideje alatt a gyalogosok zavartalanul használhatják a Sütő utcai kijáratot.

„A cégek életében is vannak olyan időszakok, amikor nagyobb befektetéseket kell eszközölni, hogy később learathassuk a gyümölcsöket” – mondta el a Pénzcentrumnak Daradics Kinga. Az eMAG frissen kinevezett új vezérigazgatójával a viszontagságos elmúlt évekre, az e-kereskedelem jövőjéről, és a Temu térhódításáról is beszélgettünk. De szóba kerültek a vállalat magyarországi gigaberuházásai, és olyan új szolgáltatási kísérletek is, amivel sokkal inkább szerteágazó kiskereskedelmi szereplőnek semmint egy elektronikai kereskedőnek szeretnének tűnni. Mindezeken felül Daradics Kinga korábban évekig dolgozott Romániában szintén felsővezetőként, így a magyar-román gazdasági versenyfutásról is megvan a maga véleménye.

A Pepco 2015 óta van jelen a magyar iparcikkes boltok piacán, azóta már közel 250 üzletet nyitott, több mint 2000 alkalmazottja van. Az évek során rengeteg kihívója akadt, akik szintén szerettek volna egy szeletet a vegyes háztartási cikk/ruházat kereskedelmi tortájából. A KiK jutott a legközelebb az évek során ahhoz, hogy megszorongassa a Pepcót, adózás utáni eredményben már sikerült is lehagynia, nettó árbevételt tekintve viszont még jócskán elmarad a nagy riválistól. A TEDi is szépen jön fel, három év alatt már 20 boltot nyitott és ebbe a versenybe szállt be idén új kihívóként a Primark. A Pénzcentrum friss elemzésében megvizsgáltuk, a legújabb üzleti évről szóló beszámolóik szerint melyik cég hogyan teljesített, növekedett, és hogy mennyire fizeti meg az alkalmazottait.

A túlárazott albérletek és a millió feletti négyzetméteráron kínált eladó lakások között böngészve találkozhatunk egy-egy alacsonyabb árú ajánlattal is. Ezekben a hirdetésekben olyan kulcsszavak hangzanak el például, mint az önkormányzati bérleti jog vagy az örökbérlet. Felmerülhet a kérdés, hogy vajon mennyire szürke zónásak a fél áron gazdát cserélő lakások. A Pénzcentrum az önkormányzati lakásállomány helyzetét és a kapcsolódó adás-vételeket vizsgálta, illetve utánajártunk, hogy milyen kiskapuk vannak, ha a kiszemelt ingatlan önkormányzati tulajdonú.

Ez a sztártermék a kertes házban élő magyarok mániája 2024 nyarán

Az újabb rekordokat döntő hőségben mindenki keresi a lehetőségeket a forróságot enyhítő hűsölésre. Mostanra már szinte alapvető kiegészítőnek számítanak nyáron a medencék, pancsolók. A típusok között válogatva csak a rendelkezésre álló hely mérete és a vásárlásra szabott büdzsénk szabhat határt. A Pénzcentrummal megnéztük, hogy a több százezres, akár milliós telepített, épített medencéken túl milyen olcsóbb, szezonális megoldások közül válogathatunk 2024-ben.

Június közepéig 270 ezer darab egynapos pályamatricát értékesítettek, és mint a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatótól megtudtuk, ennek java része külföldi autókra került. 2023-ban majdnem 1 millió pótdíjat szabtak ki a matrica nélküli autósokra, emellett további 1,5 millió eset került külföldi behajtópartnerekhez. Sokan nem tudják, de a pótdíjfizetés kiváltható azzal, ha valaki vásárol egy egész évre szóló jogosultságot - legalább valami haszna is van a befizetésnek -, a NÚSZ szerint tavaly majdnem 31 ezer autós élt ezzel a lehetőséggel a büntetés befizetése helyett. Arról is kérdeztük a céget, mi a teendő akkor, ha valaki elrontja a rendszámot matricavásárláskor.

Pofátlan turistalehúzás Ferihegyen: lépett a Budapest Airport, vége a nyerészkedésnek

Korábban beszámoltunk róla: túlárazott SIM-kártyákat árultak a budapesti repülőtéren, keményen lehúzva a hazánkba érkező külföldieket. Cikkünkre reagálva a Budapest Airport közölte: az említett problémára áprilisban derült fény, ekkor a Budapest Airport azonnal felvette a kapcsolatot az érintett üzlethelyiség repülőtér-üzemeltetőtől független bérlőjével.

