Hiába az új otthonfelújítási program: ebbe sok igénylő bicskája még így is beletörhet

Tegnap este megjelent az új otthonfelújítási támogatás pályázati felhívása. Az anyag számos új elemet tartalmaz azon túl is, amiről a kormány korábban közleményben beszámolt – mondja Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Építőanyag-kereskedelmi Tagozatának elnöke.

Ahogy azt már ma megírtuk, tegnap este megjelent az új otthonfelújítási támogatás pályázati felhívása. Az új felhívás július 1-ig kitolja a támogatásra jelölt ingatlanban lakás (érvényes lakcímkártya megszerzésének) határidejét. A szövegből az is kiderül, hogy még most sem késő támogatható ingatlant vásárolni, ha a felek a szerződést július 1-ig megkötik. Ezen túl lehetővé teszi a régi, de felújított, bővített épületek energetikai felújítását is. Ha hivatalos dokumentummal nem igazolható a ház életkora, akkor az energetikai szakértő adhat igazolást arról, hogy az épület 1990 december 31 előtt épült. Támogathatóvá vált tetőablak beépítése és cseréje is

Juhász Attila szerint a most megjelent támogatási felhívás minden tekintetben kiterjesztő és egyszerűsítő jellegű, ezért még nagyobb lehet az igénylők száma.

Megnyílt az út a hőszivattyúk telepítése előtt

Támogatható olyan ingatlan is, amit csak most vesznek meg, illetve amibe most költözik be valaki.

Támogatható a régi építésű, de felújított vagy bővített ingatlan is

Támogatható a kőzetgyapot szigetelés és a tetőablak beépítés is

Ha nem lehet hivatalos dokumentumokkal igazolni a ház életkorát, akkor az energetikai szakértő hozza meg a döntést a támogathatóságról

Kedvezőbbé váltak a hitelfeltételek

Juhász Attila szerint a felhívás ezzel egyidőben szűkíti a kínálatot, amikor bevezeti a „kulcstermék” fogalmát. Eszerint az ÉMI hamarosan közzétesz egy listát a támogatható építőanyagokról. Erre a listára csak nagyon szigorú környezeti besorolásnak eleget tevő termékek kerülhetnek fel, így a messziről szállított építőanyagok nem lesznek támogathatók a pályázat keretében. Ennek a környezeti megfontoláson túl valószínűleg az is célja volt, hogy előnyben részesítse a hazai, vagy határainkhoz közeli építőanyag gyártókat, ami egyértelműen segíti a hazai építőanyag ipar megerősödését.

Ennek ellenére nem lehet építőanyag hiányról beszélni, és nem is várható ilyesmi: a hazai gyártó kapacitások mind a szigetelőanyagoknál, mind a nyílászáróknál bőségesen elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék a két évre eloszló keresletet.

„Ahol meglátásunk szerint problémák lehetnek, az a megfelelő építőipari szakemberek megtalálása. Valószínűnek tartjuk, hogy nem minden mester regisztrál be a ÉMI honlapján a regisztrált kivitelezők listájára. A nem regisztráló kivitelezőkkel is lehet szerződést kötni, ezt azonban nem javasoljuk azoknak, akik az 1 millió forintos önrészen felül nem rendelkeznek további önerővel, mert a nem regisztrált mesterek kisebb előleget hívhatnak le a támogatásból, míg a regisztráltak akár 75 százalékot is, ez pedig nagy különbség lehet a finanszírozásban” – mondja Juhász Attila.

Nem ment minden flottul

Május 29-én jött a hír, hogy elismerte a kormány a lakásfelújítási támogatás csúszását, ezzel indokolták a nyár közepi indulást. Most azonban, hogy megvan a végleges kiírás érdemes tudni, hogy azóta Tüzépinfó néven építőipari árfigyelő rendszer indult, amely 5 üzletlánc 65 boltjában több mint 12 000 termék napi fogyasztói árát követi nyomon. A felújításra pedig sokaknak szüksége lehet, hiszen a statisztikák szerint több mint egymillió olyan régi családi ház akad az országban, aminek az energetikai korszerűsítésére felhasználható az európai uniós forrású támogatás.