Módosult a riasztás: durva zivatar csaphat le ebben az 5 megyében - villámárvízre is készülni kell

Estig egyre nagyobb területen, nagyobb számban a Dunántúlon várható zivatar - híja fel a figyelmet a HungaroMet legfrissebb előrejelzéséből. Nagyobb eséllyel a déli, délkeleti tájakon heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe szerveződve észak, északkelet felé haladnak. Éjszaka csökken a zivatarok száma, de elszórtan továbbra is előfordulhatnak.

Kedden napközben elsősorban az Északi-középhegység és az Észak-Alföld térségében valószínűek zivatarok, de kisebb számosságban másutt is kialakulhatnak. Estére, késő estére mindenütt megszűnnek a zivatarok. A zivatarokat viharos széllökés (~60-90 km/h), apró szemű jég kísérheti. Heves zivatarhoz kapcsolódóan erősen viharos (> 90 km/h) szélroham és nagyobb méretű jég (> 2 cm) előfordulhat.

Arra is figyelmeztetnek, hogy holnap délelőttig nagyobb területen lehet a zivatarokhoz kapcsolódóan felhőszakadás (> 25-30 mm), a Dunántúl egyes részein ma az egymást követően cellákból pár óra alatt akár ennél nagyobb (>40-50 mm) lehet a csapadékösszeg. Kedden napközben felhőszakadás főként az Északi-középhegység és az Észak-Alföld környezetében fordulhat elő.

Mukics Dániel, az országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek arra hívta fel a figyelmet, hogy ha villámlik, érdemes számolni, hogy mennyi idő telik el a villámlás és a dörgés között és ha ez kevesebb, mint 10 másodperc, akkor a vihar nagyon közel van, ilyenkor keressünk menedéket egy épületben. Ne tartózkodjunk vízben, otthon is kerüljük a vizesblokkok használatát. Kerüljük a kilátókat, villanyoszlopokat, ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt - javasolta. Hozzátette: akit erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, ahol legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől. Felhívta a figyelmet arra is, hogy otthon érdemes kihúzni az elektromos gépeket a konnektorból, mert ha villám csap az épületbe, vagy a közelébe, ami be van dugva a konnektorba, az a túlfeszültség miatt tönkre fog menni.

Hétfő este a dél felől érkező heves zivatarok idővel észak felé helyeződnek, megszűnnek. Közben a zivatarok számossága máshol is csökken, de eső, záporeső elszórt jelleggel még továbbra is előfordulhat, helyenként felhőszakadás is lehet. A felhőzet elsősorban a délkeleti tájakon válhat szakadozottá, és hajnalban arrafelé már csapadéknak is kicsi az esélye. Párásság, köd néhol előfordulhat. Zivataroktól függetlenül a légmozgás többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 17 fok között várható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kedden a legtöbb helyen felhősen indul a reggel, ám idővel szakadozik, gomolyosodik a felhőzet és általában több órára kisüt a nap. Elszórt jelleggel várható zápor, zivatar, utóbbi nagyobb számban az északkeleti harmadban valószínű, felhőszakadásra is ott van több esély. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében kísérhetik erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Szerdán napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel. Néhol előfordulhat zápor, zivatar. Hajnalban pára-, ködfoltok képződhetnek. A nyugati, délnyugati szél csak kevés helyen élénkül meg. A hőmérséklet hajnalban 9, 15, délután 24, 29 fok között alakul.