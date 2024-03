Nesze neked rezsicsökkentés: komoly gázszámlák jöhetnek, ha ez bekövetkezik Magyarországon

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Fizikailag már most is le tudna válni Magyarország, Ausztria, Csehország és Szlovákia is az orosz gázról, de ez az árakban is megjelenne - mondta Pletser Tamás. Az olaj- és gázipari elemző szerint földgáz tekintetében 7-8 százalékát jelenti most már Oroszország a teljes európai ellátásnak, ez korábban 40 volt.

A Biden-adminisztráció leállította az új LNG-exportra vonatkozó licencek kiadását, de Pletser Tamás szerint ez nem okoz gázellátási problémákat, mivel a már kiadott engedélyek alapján a LNG-termelő kapacitás 2026-ra megduplázódik az USA-ban. Az Erste olaj- és gázipari elemzője az InfoRádióban kiemelte: emellett más országok is jelentős beruházásokba fogtak, így nem a kitermelés, hanem a szállítási kapacitások jelentik jelenleg a legnagyobb kihívást. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Az ukrajnai gáztranzit leállása ugyancsak nem vetne fel gondokat Magyarországon, a Gazpromtól a teljes 4,5 milliárd köbméter fizikailag leszállítható a Török Áramlaton keresztül, Bulgárián és Szerbián keresztül. Már csak Ausztria, Csehország, Szlovákia, illetve Magyarország vásárol orosz földgázt, és az a kérdés, ha teljesen le kell válnia róla, akkor jelentős változást hoz-e az árakban. Fizikailag most is már talán meg lehetne ezt oldani, viszont ez a hiányzó orosz ellátás azt eredményezheti, hogy itt lenne Európán belül messze a legmagasabb földgázár - magyarázta a szakember, aki szerint a földgáz tekintetében 7-8 százalékát jelenti most már Oroszország a teljes európai ellátásnak, ez korábban 40 volt. A kőolaj tekintetében még drasztikusabb a visszaesés, közben a Mol is megkezdte a finomítóinak az átállítását nem orosz típusú kőolajra, de Pletser Tamás úgy tudja, hogy a 500-700 millió euróra és két évre tervezett folyamat leállt - hozzátette, a vállalat csak abban az esetben vállalata ezt, ha kapnak a folyamathoz állami vagy uniós támogatást.

Címlapkép: Getty Images

