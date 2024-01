Megdőlt az évtizedes fűtés-tévhit: sokat bukik, aki így akar spórolni a rezsin

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Néha nincs nagyobb fejfájást okozó gondolat, mint annak a kitalálása, hogy hogyan tudnánk otthonunk fogyasztását úgy alakítani, hogy az energiafelhasználásunk a lehető legoptimálisabb legyen – a fűtés esetén ez egészen pontosan azt jelenti, hogy minden helyiségben megfelelő hőmérséklet legyen, miközben a fűtésszámlánk sem szökik a magasba, és a környezetünkre is minél kisebb hatást gyakorolunk. Nagy Magdolna, intelligens épületszakértő, a Hello Future alapítója segítségével 56 kulcsfontosságú tényt nézünk meg az otthon fűtésével kapcsolatban, és közben néhány tévhitet is eloszlatunk, hogy a fűtési szokások és beállítások valóban a leghatékonyabbak legyenek!

56 kulcsfontosságú tényt nézünk meg az otthon fűtésével kapcsolatbanNagy Magdolna, intelligens épületszakértő, a Hello Future alapítója segítségével, és közben néhány tévhitet is eloszlatunk, hogy a fűtési szokások és beállítások valóban a leghatékonyabbak legyenek! A legfrissebb hírek, időrendben ITT! 1. Lehet, hogy az ütemezés nem a legmegfelelőbben lett kialakítva „Azok, akik a fűtési szezon profi felhasználóinak érzik magukat, általában egyszer sikeresen beütemeztek néhány időzítést a kazánjukon és úgy gondolják, ezzel sikeresen le is tudták a feladatot. Nos, lehet, hogy ideje a beállításokat felülvizsgálni” – kezdi Nagy Magdolna. Az egyik leghevesebb vitát ugyanis annak az eldöntése váltja ki általában, hogy: csak a nap azon időszakaiban fűtsünk, amikor szükségünk van a hőmérséklet emelkedésére

vagy alacsonyabb fokon, de folyamatosan fűtsünk, így biztosítva, hogy otthonunk mindig komfortos. "Sajnos nincs egyértelműen jobb választás, mindkettő mellett szólnak érvek és ellenérvek. Viszont ami fontosabb, hogy a fűtés időzítésének beállításain piciket és gyakran érdemes módosítanunk, minél inkább eltávolodva a „hideg van – teljesen feltekerem, meleg van – teljesen letekerem" gondolatmenettől. Ha kisebb módosításokkal kitapasztaljuk, mennyi fűtésre is van szükségünk egyes időszakokban, azzal pénzt és energiát takarítunk meg" – egészíti ki a szakértő. 2. Egy okos termosztát életmentő lehet Természetesen lehet, hogy a fenti pontot végigolvasva fárasztónak és bonyolultnak tartjuk ezt a procedúrát. Ilyenkor a fűtés irányításának átvételére az egyik legjobb módszer egy intelligens termosztát, amely a telepítés után már az intelligens otthon rendszerére is kapcsolja fűtést. A bonyolult kézikönyvek helyére egy könnyen kezelhető és érthető applikáció lép, amely nagymértékben megkönnyíti az időzítési beállítások elvégzését. 3. Az elektromos fűtés sokba kerülhet „Ha még nem vagyunk teljesen biztosak abban, hogy intelligens fűtés rendszert szeretnénk, akkor is tehetünk lépéseket egy energiahatékonyabb megoldás felé" – magyarázza a szakértő. –„Sokan választanak elektromos fűtőtesteket a komfortérzet növeléséért, az igazság azonban az, hogy ezek a berendezések igen alacsony teljesítményt nyújtanak a tényleges központi fűtés használatához képest, miközben a villanyszámlánkon eléggé meglátszik a nyomuk. Így egy okos döntés lehet az energiatakarékosság felé, ha ezeknek a készülékeknek a használatát inkább elhagyjuk." 4. Amikor csak tudjuk, csukjuk be az ajtókat Egy újabb igazán könnyedén alkalmazható szokás, hogy a lakásban az ajtókat, ha csak lehet, csukva tartjuk. Egy-egy helyiségben a megfelelő, kellemes hőmérséklet eléréséhez lehet, hogy éppen csak ennyi hiányzik. Az ajtó becsukásával ugyanis egy zárt teret hozunk létre, ahonnan nem szökik át a meleg egy másik helyiségbe. 5. A termosztát feltekerése a legmagasabb fokozatra nem függ össze a fűtés gyorsaságával „A türelem hatékony fűtést teremt" – mondja Nagy Magdolna. – „Nem várhatunk hirtelen és azonnali változást, ha feltekerjük a termosztátot a legmagasabb fokozatra. Ahogy az sem hozza el a várt eredményt, ha a legmagasabb fokozaton adott kezdő lökés után visszacsavarjuk azt a valóban kívánt hőmérsékletre. A helyiség ugyanabban az ütemben fog felmelegedni, függetlenül attól, hogy a legmagasabb fokozatra vagy a kívánt hőmérsékletre állítjuk be a fűtést, így az utóbbival járunk jobban, ha a számlánkat nézzük." 6. Minél nagyobb a kontroll, annál jobb A listát egy olyan ponttal zárjuk, amelyben arra szeretnénk emlékeztetni, hogy az otthon fűtését tekintve nem létezik túlzott kontroll. Elvégre ez a legösszetettebb rendszer az otthonunkban, miért ne használnánk ki minden technológiát és lehetőséget, hogy a kezünkben tartsuk az irányítását? A szakértő javaslata szerint tehát legyen szó intelligens mérőóráról, intelligens termosztátról, a radiátorok vezérléséről, vagy csak egy központi hőmérséklet beállításáról, minél több elemét tudjuk módosítani a rendszernek, annál optimálisabb lesz annak a működése. És ne felejtsük, az intelligens fűtés vezérlők számos olyan automatikus funkcióval rendelkeznek, amelyek pénzt takarítanak meg nekünk külön kézi beállítások nélkül.

