Fontos bejelentést kaptak a napelemesek: erre mindenkinek muszáj figyelni, ha jót akar

A lakossági ügyfelek azt a körülbelül 5 forintos árat kapják a visszatáplált energiáért, amennyit a szaldó elszámolásban a túltermelésért kaptak - derült ki az MVM Next oldalán megjelent tájékoztatóból.

Bruttó elszámolásba kerülnek január 1-től az új HMKE rendszerek, valamint azok is, amelyeket legalább 10 éve telepítettek vagy bővítettek. Sejteni lehetett, hogy nem fognak jól járni, de most már hivatalosan is kiderültek az átvételi árak - írja a villanyautosok.hu.

A portál az MVM Next honlapján megjelent bruttó elszámolásra vonatkozó részletek alapján közölte ezt, amelyből kiderült, hogy a lakossági ügyfelek azt a körülbelül 5 forintos árat kapják a visszatáplált energiáért, amennyit a szaldó elszámolásban a túltermelésért kaptak. Ennél is rosszabbul járnak a nem lakossági fogyasztók, számukra ugyanis fix 1 forint az átvételi ár.

A lakossági fogyasztók számára a pontos átvételi ár a területileg illetékes egyetemes szolgáltatótól függ. Legtöbbet, 5,25 forintot az MVM Démász Áramhálózati Kft. fizet, az ELMŰ Hálózati Kft. 5,11 forintot, az MVM Émász Hálózati Kft. 4,94 forintot, az E.ON DÉDÁSZ, E.ON ÉDÁSZ és OPUS TITÁSZ pedig mindössze 4,39 forintot ad a hálózatba betáplált elektromos energiáért - hívja fel a figyelmet az oldal.