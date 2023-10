Észrevétlenül tombol az aszály Magyarországon: újra feltűnt az Ínség-szikla Budapesten

Ismét előbukkant a Dunából a budapesti Ínség-szikla, ami az aszályos időkre figyelmeztet.

Ismét láthatóvá vált budapesti Ínség-szikla, ami az aszályos időkre figyelmeztet – írja az enbudapestem.hu. A Gellért-hegy lábánál húzódó képződményt a Szabadság hídon állva is könnyű észrevenni, pontos helye a 1645,4 folyamkilométernél van.

Az utóbbi évtizedekben az Ínség-szikla többször is előbukkant, legutóbb 2018-ban volt látható. Akkor az extrém száraz időjárás miatt nyár végétől egészen késő őszig szabadon volt (akkor abszolút negatív rekordot is döntött 33 centiméterrel), de tavaly augusztusban is látni lehetett.

A kőalakzat legismertebb neve az Ínség-szikla, de emlegetik Ínség-zátonyként vagy Ínség-kőként is. A képződmény tengerszint feletti magassága 95,76 méter, azaz nagyjából akkor bukkan ki, ha a vízállás olyan alacsony, hogy a 95 centimétert sem éri el.