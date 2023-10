Megszólaltak a szakértők: ezekkel a praktikákkal tízmilliókkal növelheted otthonod értékét

HelloVidék Link a vágólapra másolva

Felgyorsult a lakásárcsökkenés Magyarországon a KSH legfrissebb, 2023 második negyedéves adatai alapján. Azonban annak, akinek ingatlanja van, koránt sem mindegy, hogy megőrzi-e az értékét, pláne, ha befektetésnek vette alapvetően. Persze aki mostanában vásárolna, annak ez jó hír, azonban összességében lejtmenet figyelhető meg most a piacon. De vajon hogyan is tudjuk megőrizni a házunk értékét? Erre kereste most a választ a HelloVidék.

Az idei második negyedévben a használt lakóingatlanok ára 2,9 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest a KSH-adatai alapján. Hasonló visszaesésre 2009 utolsó negyedévében volt példa, de még a pandémia idején bevezetett kijárási korlátozások hónapjaiban is csak 2,8 százalékos volt a negyedéves árcsökkenés. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ebből az adatsorból is látszik, hogy a fővárost leszámítva az idei második negyedévben többnyire stagnáltak vagy csökkentek a négyzetméterárak: Debrecenben például 740 ezer forint volt az átlagár, a júliusi 739 ezer után. De nézhetjük Kecskemétet is, ahol 594 ezer forintos összeg alig magasabb a júliusi 589 ezernél, míg Miskolcon 0,2 százalékkal 410 ezerre mérséklődött az ár. Az utóbbi egy évben a hazai lakásárak stagnálását látjuk. A KSH legfrissebb, második negyedéves számai szerint az első negyedévhez képest ugyan 2 százalékkal csökkentek csak az árak, de ha az inflációt is figyelembe vesszük, akkor reálértéken már jelentős árcsökkenés látszik. Így nézve a számokat 15 százalék volt 9 hónap alatt egy átlagos lakás értékvesztése, de itt is igaz, hogy nagyok a különbségek a lakás elhelyezkedése és állapota szerint. A régi, felújítás és szigetelés nélküli családi házak fűtése és havi rezsiköltsége sokkal magasabb, mint egy felújított ingatlané, így ezeknek sokkal nagyobbat csökkent az értéke, különösen a magasabb energiaárak hírére. Egy komplex energetikai felújítással azonban sok esetben el lehet érni, hogy az adott épületnek csökkenjen az energiafogyasztása, ezáltal a rezsiköltsége, a piaci értéke pedig emelkedjen - mondta el a HelloVidéknek Futó Péter, a Portfolio vezető elemzője. Az pedig koránt sem mindegy, hogy milyen állapotban van az eladásra szánt lakásunk. Ugyanis egy szigetelt, energetikailag felújított otthon akár a sokszorosát is érheti. De vajon mik azok a munkálatok pontosan, amiktől otthonunk értéke tovább nő? A felújítás szó így önmagában elég becsapós tud lenni, nem egzakt fogalom, mint például a lakásépítés, ahol jogszabályban is le van fektetve, milyen követelményeknek kell a lakóingatlannak megfelelnie. A hirdetéseket megnézve is látható, hogy mennyire mást értenek sokszor rajta az egyes tulajdonosok. Összességében egy olyan 15-20 százalékos az értéktöbbletet jelent ez az ingatlan árában, a felújítás mértékétől és az ingatlan típusától változóan. Ha például egy tégla építésű házban az alapjaitól kezdve, a villamos vezetékeken át a műszaki-gépészeti felújításig, a fűtéskorszerűsítésig szinte mindent elvégeztek, az akár 25 százalékos árelőnyt is jelenthet a tulajdonosnak. Településtípusonként is változik persze, hogy ez az arány mekkora, a nagyvárosokban, vármegyeszékhelyeken értelemszerűen magasabb, átlagosan 15-23 százalék között mozog – mondta el Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzője.

Címlapkép: Getty Images

