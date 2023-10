Újabb furcsa építmények jelentek meg a Balatonnál: ennek most a helyiek is nagyon örülnek

Akkumulátoros energiatárolókat telepített a Balatonnál az E.ON, hogy enyhítse a nyári csúcsidőszak terheléseit, elkerülve az áramszüneteket.

A Flex.ON program részeként az E.ON egy 2 MVA teljesítményű, és 2 MWh kapacitású konténeres kivitelű akkumulátoros energiatárolót telepített Aszófőre, ennek célja, hogy enyhítse a nyári csúcsidőszaki terhelést a transzformátorállomáson. A nyáron többször is áramszünet volt a Balatonnál, mert a rendszer nem bírta a terhelést, ezért is kellett a fejlesztés.

A Hírbalaton szerint idén a júliusi-augusztusi hétvégéken a terhelés a 30 MW-ot is meghaladta, míg a turistaszezonon kívül ez csak 12 MW - ennek a különbségnek a kiegyenlítésében segít a most telepített energiatároló. A szerkezet képes mérsékelni a napelemek termelése és a fokozott villamosenergia-felhasználás okozta időszakos helyi feszültségingadozásokat. A vállalat korábban Zánkán és Dúzson is telepített hálózati biztonságot és rugalmasságot szolgáló akkumulátoros energiatárolókat.